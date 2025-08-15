晴時多雲

這3國最愛台灣機車 第一大買家曝光了

2025/08/15 23:36

根據車輛公會統計，今年前5月台灣機車出口額年增5.53%。（資料照，圖由光陽提供）根據車輛公會統計，今年前5月台灣機車出口額年增5.53%。（資料照，圖由光陽提供）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據車輛公會統計，今年前5月台灣機車外銷金額28.9億，年增5.53%，第一大買家是日本，出口額為8.5億元，年增132%；西班牙緊追在後，出口額為4億，年增115.6%，義大利排名第三，出口額為3.2億，年增46%。

車輛公會指出，台灣機車設計及製造技術已完全獨立自主，品質與日本並駕齊驅，廣受國際肯定，並自創品牌行銷國內外，在外銷部分，隨著機車業者赴中國及東南亞投資設廠，整車外銷比率則逐漸提高。

第4至第10名依序為，以色列1.69億、希臘1.14億、阿拉伯聯合大公國1.1億、德國1.07億、美國1.02億、比利時8千萬、韓國約7990萬。值得注意的是，前10大出口國之中，僅有比利時及韓國出口額呈現衰退，年減幅度高達83%、50%。

若以出口數量觀察，今年前5月台灣機車外銷數量9.98萬輛，年增達20.84%，出口量最多的是阿拉伯聯合大公國，達到2.8萬輛，年增143.75%；第二名是馬達加斯加1.6萬輛，年增54.97%；第三名是日本1.59萬輛，年增111.95%。

第4名至第10名依序為，奈及利亞1.18萬輛，西班牙4649輛，迦納4174輛，伊拉克2636輛，美國2479輛、義大利2321輛、以色列1818輛。出口量前10大之中，僅有伊拉克及以色列衰退，其中伊拉克銳減80%，以色列衰退4.9%。

