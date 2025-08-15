晴時多雲

凶兆！中國經濟全面放緩 未償貸款20年首見萎縮

2025/08/15 21:53

中國經濟全面放緩，城鎮失業率上升至5.2%。（路透）中國經濟全面放緩，城鎮失業率上升至5.2%。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國7月經濟全面放緩，製造業活動、投資與零售銷售數據皆低於預期，顯示北京打擊毀滅性的價格戰，與美國總統川普的關稅外溢效應已衝擊中國經濟。

中國國家統計局15日公佈，7月規模以上工業增加值年增5.7％，從6月的6.8％增幅下滑，為去年11月以來最慢增速。社會消費品零售年增3.7％，從6月的成長4.8％下滑，為今年以來最低增幅。

由於房地產緊縮加劇，今年前7月房地產開發投資年減12％、固定資產投資成長放緩至1.6％；城鎮失業率上升至5.2％，高於預期。

瑞士隆奧銀行（Lombard Odier）駐新加坡資深宏觀策略師李霍民（Homin Lee）指出，「中國7月主要經濟指標顯示，關稅引發的低迷已經開始；需求與供給指標均明顯失去動能，須進行年中財政政策調整」。

法國巴黎銀行首席中國經濟學家榮靜（Jacqueline Rong）指出，7月製造業、房地產與基礎建設投資全面下滑，此情形「極度罕見」。

她說，為了遏阻「內捲化」，中國地方政府嚴格控制競爭激烈或產能過剩產業的新投資，抑制了製造業的支出，若8月數據仍較預期疲軟，中國當局可能被迫在9月底或10月初推出額外的支持措施。

凱投宏觀中國經濟學家黃梓純說，「幾乎看不到今年剩下時間，中國經濟會出現明顯復甦的理由」，因為出口需求減弱，以及相關應對措施貧乏。

另外，彭博也報導，中國人民銀行數據顯示，中國20年來首次出現未償貸款萎縮，7月新增貸款減少500億人民幣，顯示家庭與企業對前景悲觀，因此沒有將資金投入生產，而是拿來償還債務，此舉恐形成經濟表現低迷的自我實現循環。

同時，陷入1990年代以來最長的通縮時期，也壓抑借貸需求，導致7月對實體經濟發放的貸款減少4300億人民幣，創2002年以來最高紀錄。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）表示，「疲軟的貸款需求往往是未來成長的負面訊號；最令人憂心的是根深蒂固的悲觀情緒，而這是消費者與企業借貸意願疲軟的主因」。

他補充，「如果民眾最主要的資產每個月都在貶值，很難指望他們會更有信心地增加支出」。

