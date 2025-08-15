晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

應用材料第4季營收下滑 主要受中國市場影響

2025/08/15 20:33

應用材料第3季營收創新高。（路透）應用材料第3季營收創新高。（路透）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體設備大廠應用材料預期第4季（8~10月）營收將出現下滑，主要受到中國市場產能調整，以及領先客戶因市場集中度和晶圓廠建置時程所導致的需求波動影響。半導體業界解讀，AI需求獨旺，中國晶圓廠以成熟製程為主，政策補助建立自主供應鏈，包括設備在內，發展逐漸有進展，值關稅戰之際，整體市場需求下滑，國外設備廠在中國銷售也受到影響。

應用材料發布2025會計年度第3季財報，季營收73億美元創新高，比去年同期增加8%；GAAP（公認會計原則）毛利率為48.8%，非GAAP毛利率為48.9%； GAAP營業淨利率為30.6%，非GAAP營業淨利率為30.7%；GAAP每股盈餘為2.22美元，非GAAP每股盈餘創新高為2.48美元，比去年同期分別增加8%和17%。

應用材料總裁暨執行長蓋瑞·迪克森（Gary Dickerson）表示，應用材料第3季財務表現創下歷史新高，並有望在2025會計年度實現連續6年營收成長。應用材料目前正處於總體經濟和政策高度變動的環境中，導致短期內的不確定性增加、可預見性降低，包括對中國市場業務的影響。儘管如此，公司仍對半導體產業和應材的長期成長機會深具信心。

應用材料資深副總裁暨財務長布萊斯·希爾（Brice Hill）表示，預期應材第4季營收將出現下滑，主要受到中國市場產能調整，還有領先客戶因市場集中度和晶圓廠建置時程所導致的需求波動影響。應用材料正憑藉穩健的供應鏈、全球製造布局和深厚的客戶關係，靈活因應近期的不確定性。

半導體業界解讀，全球半導體業呈現AI需求獨旺，中國晶圓廠以成熟製程為主，政策補助建立自主供應鏈，包括設備在內，發展逐漸有進展，轉採購自家可取代的設備，有少數廠商因資金或生產效能欠佳而減緩擴產，整體而言，值關稅戰之際，影響市場需求，國外設備廠在中國銷售也受到影響。至於領先客戶市場集中在AI相關，建廠時間長，產生不確定的變數。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財