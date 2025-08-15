搶攻資產管理商機 台新銀進駐亞資中心高雄專區

搶攻資產管理商機，台新銀行進駐亞資中心高雄專區。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新銀行今天表示，積極響應金管會推動臺灣成為「亞洲資產管理中心」（亞資中心）的政策，致力提升臺灣在國際財富管理領域的競爭力，憑藉多年深耕香港及新加坡市場的實務經驗與完善準備，8月6日正式獲准進駐「亞洲資產管理中心高雄金融專區」，並同步申請多項試辦業務，攜手高資產客戶開創更多元、更具國際化的財富管理方案。

截至目前，金管會共同意15家銀行進駐高雄專區進行試辦業務。根據統計，目前獲准進駐「高雄專區」，包括：合庫銀、第一銀、華南銀、上海商銀、北富銀、國泰世華、兆豐銀、匯豐銀、元大銀、玉山銀、星展銀、中信銀、瑞士銀行、渣打銀與台新銀行等。

對此，台新銀行私人銀行事業處處長劉熾原表示，此次專區核准的多項試辦業務中，以「金融資產投資組合貸款服務」（Lombard Lending）及「家族辦公室」詢問度最高。

企業主經常以企業貸款的方式靈活調度資金，與Lombard Lending的概念相似。在海外，已有許多高資產客戶進一步將此作法延伸到自己的資產管理領域，透過Lombard Lending服務，將持有的金融資產如股票、債券、基金、結構型商品等資產作為擔保，向銀行取得流動資金，無須先賣出現有投資部位，即可彈性因應各種財務需求。

劉熾原說明，許多海外高資產客戶常見作法是透過Lombard Lending借入資金，並進一步購買資產配置所需之金融商品如債券，以長期持有的方式賺取穩健收益，但仍須審慎評估利率與匯率風險，並確保貸款與投資商品幣別一致，以降低匯率波動影響；同時需留意市場波動對資產淨值的衝擊，避免因擔保品不足而需增提保證金的情況。

其次，在「家族辦公室」業務方面，台新銀行也藉此次金管會開放試辦業務改變與客戶的互動模式。過去，銀行多為輔助性角色提供資金與投資理財服務，即便與客戶家族往來逾十年、橫跨二至三代，礙於業務限制，仍難以提出全面性的建議。此次，在主管機關政策引導下，金融機構得以化被動為主動，提出涵蓋金流、稅務，法務等層面，更貼近家族整體性需求的建議，協助客戶從資產傳承規劃到建立社會影響力，

台新銀行於2025年3月經金管會核准開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務，類型涵蓋保險融資、Lombard Lending等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。

另外，金管會亦要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

