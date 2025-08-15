核三重啟公投》童子賢：台灣永續發展 不應落後國際潮流

童子賢呼籲，應讓台灣能源政策回歸理性，確保經濟與環境的永續發展。（圖取自華視直播）

〔記者方韋傑／台北報導〕和碩（4938）董事長童子賢今日出席核三延役公投第5場意見發表會，強調核能發電經濟實惠、穩定可靠，呼籲在能源政策上回歸科學與成本考量。讓台灣能源政策回歸理性，確保經濟與環境的永續發展，不落後於國際潮流。

童子賢表示，根據台電公布數據，2024年每度核電成本僅1.42元，過去甚至低至1.1元，遠低於台電向外購買風力發電（6.59元）、太陽光電（4.87元）與地熱發電（6.59元）。核二、核三在停機前每年可發300億度電，替台電省下1000億至1500億元，一任總統任期累計可省4000億至6000億元，相當於一年的國防預算，足以彌補健保每年300至500億元的財務缺口。

童指出，今年6月台電董事長在股東會宣布累積虧損4514億元，年底恐達4700億元，實際虧損若加上中油代承擔及政府撥補的金額，已超過8000億至9000億元。童子賢認為，虧損並非全因國際能源價格上漲，還有政策錯誤導致，特別是天然氣發電占比已達42%，未來還計畫拉高至50%，將加劇成本與能源安全風險。

童舉例，2022年俄烏戰爭期間，美國天然氣出口價格對歐洲大幅調漲，法國與德國領袖均表達不滿，顯示天然氣價格波動早有歷史脈絡。相比之下，法國天然氣發電僅占5%，德國約13.9%，而台灣卻大幅依賴天然氣。童子賢批評，若能源決策以政治正確凌駕成本效率，將持續拖累經濟與產業競爭力。

在環境與健康議題上，童子賢指出，核廢料集中管理於廠區，對民眾生活影響有限，反觀燃煤與燃氣廢棄物直接排入大氣，導致PM2.5擴散，造成肺癌、呼吸系統疾病等健康威脅，每年超過1萬人因此死亡。他並強調，核能發電穩定性高，可連續18個月供應穩定電力，而太陽光電與風力發電具間歇性，對產業供電不利。

童子賢引用國際數據指出，2024年歐盟27國核能發電占比23.6%，在核能與綠能並行政策下，不排碳發電比率達71%；日本經歷福島核災後重啟核電，計畫2030年占比達22%；美國主要科技公司也投資核電，滿足AI用電需求，呼籲台灣不應落後國際潮流。

