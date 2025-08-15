北富銀攜手萬事達卡 9月刷卡滿2萬有機會參加東京馬拉松

台北富邦銀行與萬事達卡攜手推出「Mastercard北富銀東京馬拉松 2026 訓練營」。（圖由北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕2026年東京馬拉松即將於明年3月登場，台北富邦銀行與東京馬拉松官方支付合作夥伴萬事達卡攜手合作，推出「Mastercard北富銀東京馬拉松 2026 訓練營」，只要在2025年9月1日至9月30日期間，使用台北富邦萬事達卡信用卡累積消費滿2萬元，即可獲得報名面試資格。

北富銀指出，面試將評估跑步經驗、參賽動機與社群影響力，最終將精選35位卡友進入訓練營行列，專屬獎勵包含免費12週馬拉松專業訓練課程、東京馬拉松2026參賽名額與專屬裝備，以及與志同道合卡友共組跑者社群，一起挑戰夢想舞台。

台北富邦銀行消金暨信用卡總處執行副總經理陳弘儒表示，富邦金控多年來贊助台北馬拉松、新北萬金石馬拉松、田中馬拉松以及高雄馬拉松等台灣重要賽事外，此次與Mastercard 合作，希望透過專業教練課程與社群支持機制，幫助更多卡友從日常生活踏上國際賽道，實現挑戰自我、站上世界舞台的夢想。這不只是一場比賽，更是一段足以改變人生的旅程。

萬事達卡台灣區董事總經理陳懿文表示，台灣民眾運動風氣盛行且熱愛參加馬拉松賽事，今年參加東京馬拉松的台灣跑者人數高達1500人，已連續3年位居海外參賽跑者人數第2名。萬事達卡身為東京馬拉松2026官方支付合作夥伴，特別攜手台北富邦銀行推出一系列東京馬拉松2026相關活動，要讓卡友有更多機會親臨亞洲唯一的世界7大馬賽事。

北富銀表示，訓練營將於2025年12月正式開課，由現任GARMIN GRC總教練、聚光運動公司負責人黃毓軒（愛迪生）以及專業跑步教練、擁有運動生物力學碩士學位的林盈祥（阿祥）聯手規劃與帶領。此外，訓練營同時強調社群陪伴，活動期間將安排實體團練、社群互動任務與學員分享，凝聚彼此支持力量。

