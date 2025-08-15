晴時多雲

國票證董事會流會 公股董事兆豐銀因「２疑慮」不出席

2025/08/15 19:13

國票證董事會流會。（業者提供）國票證董事會流會。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕國票金（2889）子公司國票證券今（15）日召開董事會，提案解任國票證券副董事長陳冠如職務，不過，最後卻因出席董事未達法定開會人數，流會未能召開。對於公股董事兆豐銀行未出席董事會，兆豐銀晚間發布聲明解釋，因考量議案有違反公司治理事實，且提案程序有違法之虞，因此最後決定不出席。

國票證券日前指出，因該公司發生職場霸凌事件，在確認調查屬實後，有獨立董事至董事會提案解任副董事長陳冠如，董事會因此將提案依法列入議程討論。但今日包括兆豐銀行、上海銀行等法人代表，均未出席董事會，導致出席人數不足而流會。

此次董事會須進行半年財務報表審議，公股董事卻未出席董事會，兆豐銀晚間發布聲明指出，兆豐銀身為國票證券法人股東，今日未出席國票證券董事會，主要考量此次董事會擬提請討論的解任副董事長案，屬於涉及「董事自身利害關係」的事項，依證券交易法及國票金控的規定，應先提請國票證券審計委員會審議，因此提案程序與相關規範不符，恐有違法之虞。

此外，國票金控先前已指示國票證券，針對此次董事會的議案，須先完成內部核准程序後才得列入議程，因此兆豐銀認為，該討論案在對外有違法之虞，對內又未符合母公司國票金控的指示，應有違反公司治理的事實。

兆豐銀強調，該行重視公司治理與責任投資，呼籲國票金控集團應秉持智慧，妥善處理本案，以免影響廣大客戶及投資人權益，破壞長年辛苦建立的企業形象，甚至造成金融市場波動，將不利集團的永續經營。

對於今日國票證券董事會流會，國票金控表示，已要求國票證券儘速召集董事會並完成半年財務報表審議，以維護公司治理，保障股東權益。

