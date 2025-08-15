晴時多雲

核三重啟公投》莊瑞雄：屏東為台灣承擔核電廠40年 不該延役

2025/08/15 18:41

民進黨立委莊瑞雄今日出席「核三延役」公投第5場意見發表會，進場時推著一個大型黃色核廢料桶道具進場。（記者方韋傑攝）民進黨立委莊瑞雄今日出席「核三延役」公投第5場意見發表會，進場時推著一個大型黃色核廢料桶道具進場。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕民進黨立委莊瑞雄今（15）日出席「核三延役」公投第5場意見發表會，作為反方代表，進場時推著一個大型黃色核廢料桶道具進場，強調自己身為屏東選區立委，「每一個人都要捍衛自己的家鄉」，屏東已為台灣承擔核電廠40年，不該再延役。

莊瑞雄指出，外地人看核三反應爐像「兩顆鳳梨」可能覺得新鮮，但對在地人而言，這是每天窗外的景象，充滿心酸。屏東擁有三面臨海的珍貴環境，從台灣海峽、巴士海峽到太平洋，風光明媚且獨一無二，「走一趟你都會捨不得」，卻長期承受核電廠風險，應該停止延役。

莊批評，台灣歷來電廠選址多落在偏鄉，因人口少、反對聲浪低，導致地方長期承擔風險與環境負擔。他質疑，沒有找到永久儲存場就重啟核三，等於要屏東人接受場內現有逾1萬桶高階核廢料長期留在當地，「這就是要告訴屏東人，高階核廢料就永遠放在那裡」。

莊瑞雄反問，若真如支持方所說，現代小型核電廠技術先進、乾淨安全，為何不選在人口稠密的台北設置？「慈湖有37公頃，中正紀念堂有25公頃，那麼愛的話，你自己去弄一個啊，看旁邊的人會不會贊成」。他強調，不該把自己不喜歡的設施送到其他縣市，尤其是美麗的屏東。

他指出，台灣在能源規劃時，所謂的「理性與務實」經常被取代為「鄉下法」，即將不受歡迎的設施設在鄉下，因為人口少、阻力小，「那就沒那麼科學嘛，你不敢確保」。他呼籲，政策不應建立在城鄉不平等上，更不能讓少數人長期承擔多數人的用電風險。

莊瑞雄最後表示，政治人物的立場可能隨著利益與時勢而改變，但民眾應堅守的是對家鄉的情感與安全的捍衛，「不要把快樂建築在別人的痛苦之上，屏東人要的只是安居樂業，不該再被迫承擔另一個40年」。

