玉山信用卡7月簽帳金額創新高 前7月達3990億

2025/08/15 18:35

玉山信用卡發卡數穩健成長，多款特色卡片受青睞。（記者王孟倫攝）玉山信用卡發卡數穩健成長，多款特色卡片受青睞。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山銀行今天（15日）發布信用卡簽帳及發卡業務統計。其中，玉山信用卡在7月的單月簽帳金額為1212億元，創下「7月單月」及「年度累積」新高紀錄，年度簽帳金額為3990億元，較去年同期成長7.3%；另外，信用卡業務持續穩定增長，玉山銀的流通卡數874萬張，較去年同期成長19.5%。

針對7月信用卡簽帳概況，根據統計，玉山信用卡今年7月單月簽帳金額為1212億元，年度簽帳金額為3990億元，較去年同期成長7.3%，簽帳成長動能來自App支付、網購通路、旅遊與稅費，皆維持雙位數成長。

玉山銀行說明，正值暑期旅遊旺季，旅遊及國外消費需求持續熱絡，為滿足顧客消費需求，玉山銀行精選40間知名旅行社、航空及國內旅遊平台，推出「夏日暢遊好Fun心」活動，於指定旅遊通路消費滿額最高享3500點玉山e point回饋，提供卡友更多旅遊規劃選擇。此外，亦提供多間日本商店優惠條碼及優惠券，如福岡機場免稅店、沖繩RYUBO百貨、大丸百貨福岡天神店等，享加碼回饋，期望提供更多貼近顧客消費需求的金融服務及活動。

其次，針對7月信用卡發卡狀況，根據統計，玉山信用卡業務持續穩定增長，流通卡數874萬張，較去年同期成長19.5%，有效卡數為540萬張，較去年同期成長11.9%，本月新發卡數為11.1萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。

玉山銀行表示，Unicard搭配玉山Wallet可自由切換「簡單選」、「任意選」及「UP選」回饋方案，在momo、蝦皮、中油、高鐵等百大指定消費通路最高享5%回饋，且於韓國消費最高享7.5%回饋。

此外，玉山熊本熊卡也挹注許多發卡動能，除於日本一般消費享2.5%現金回饋，回饋無上限並可於當期帳單直接折抵外，綁定西瓜卡儲值、敘敘苑等指定日本商店消費最高也享8.5%現金回饋；另外，新戶申辦U Bear卡於行動支付、網購通路消費最高享10%回饋，為網購族群的首選，玉山卡滿足多元消費需求，期望成為消費生活首選卡片。

