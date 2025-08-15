美國關稅重創台中 11家企業431人放無薪假、週休3-4日

美提高關稅，衝擊台中市機衝製造及工具機產業。（示意圖，圖中人物與新聞無關，市府提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕美國對台關稅在8月實施20%+N，台中市成為重災區，衝擊機械及工具機產業，已經開始放無薪假，台中市勞工局最新數據，受關稅影響，8月份已有11家企業實施無薪假，影響431人，開始週休3日至4日，機械與製造業首當其衝，其中一家精密機械零件製造公司有82人、逾6成員工通報放無薪假。

台中市勞工局統計，這波受衝擊企業多集中機械製造業與金屬加工業，除了潭雅神工業區這家精密機械零件製造業，員工有128人，通報82人放無薪假，其有數家小型、微型企業的製造業及工具機企業，員工有3、40人，通報逾半數放無薪假。

部分業者反映，自美國宣布課徵對等關稅後，訂單驟減2、3成，短期內無法開發替代市場，迫使企業只能實施無薪假作為過渡措施。

勞工局分析，目前未傳出有因關稅問題的大量解雇通報，由於台中市多中小型企業，多與員工有打拚多年的感情，加上現在政府關稅還在談，訂單雖然減少，業者仍在觀望及努力衝訂單，雇主先自掏腰包付薪，凝聚與員工的向心力，避免驟然解雇或放無薪假，導致員工外流，一旦新訂單回流，找不到員工。

目前觀察關稅衝擊影響，8月份這半個月來通報無薪假無明顯暴增，要等到9、10月通報數據，才能確認。

勞工局說，雇主應避免資遣勞工，並以穩定勞工就業為重要考量，雇主如有停工或減產需求，得與勞工協商暫時實施無薪假（減班休息）並通報勞工局，對於按月計酬勞工，每月工資不得低於最低工資2萬8590元，每次實施期間不得超過3個月，

勞工局也說，針對放無薪假，事業單位與勞工可申請勞動部「勞工再充電計畫」，利用暫時減少正常工時時段，參加訓練課程，持續發展個人所需技能，參訓勞工每月最高可領1萬7210元，事業單位辦理職業訓練課程也可申請最高350萬元補助。

不過以這家通報通報82人放無薪假的製造業者，其中僅33人申請再充電計畫課程輔助，可能與員工多有兼職家業或是做外送有關。

