晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

南橫墜谷「明知危險而為之」意外險不賠？產壽險公會：非事實

2025/08/15 18:04

南橫墜谷案傳出意外險不理賠爭議，壽險公會與產險公會強調，經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而為之」行為，非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍。（民眾提供）南橫墜谷案傳出意外險不理賠爭議，壽險公會與產險公會強調，經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而為之」行為，非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍。（民眾提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕 針對有關媒體報導「南橫墜谷勇父救妻小喪命，意外險不賠」一事，壽險公會與產險公會今天 （15日 ）共同發布三點聲明，強調經審酌保單條款及保險實務，因「明知危險而為之」行為，非屬傷害保險除外責任或不保事項範圍，因此，兩大公會強調，保險業並無因此不予理賠狀況，報導並非事實。

壽險公會與產險公會共同發布3大聲明如下：

1、依傷害保險單示範條款第2條，意外傷害事故係指「非由疾病引起之外來突發事故」；另依該條款第8條列明除外責任，包括故意行為、犯罪、酒駕、戰爭及核子事故等，故如保戶因意外所生之傷害事故，保險公司皆按保單契約條款依約理賠。

2、有關失蹤三人部分，依傷害保險單示範條款第15條失蹤處理約定辦理：「被保險人在本契約有效期間內因第二條所約定的意外傷害事故失蹤，於戶籍資料所載失蹤之日起滿一年仍未尋獲，或要保人、受益人能提出證明文件足以認為被保險人極可能因本契約所約定之意外傷害事故而死亡者，公司按第五條約定先行給付身故保險金或喪葬費用保險金，但日後發現被保險人生還時，要保人或受益人應將該筆已領之退還已繳保險費或身故保險金或喪葬費用保險金歸還本公司，其間有應繳而未繳之保險費者，於要保人一次清償後，本契約自原終止日繼續有效，本公司如有應行給付其他保險金情事者，仍依約給付。」

3、稍早已與承保公司確認，李姓保戶為國泰人壽保險公司原住民團險保戶，並已啟動理賠程序，非報載所述不予理賠。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財