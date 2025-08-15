晴時多雲

車價崩到只要52萬！賓士CEO怒批：中國車市內耗正吞噬產業

2025/08/15 18:27

今年上半年，賓士、BMW、福斯等德國汽車大廠的營收及利潤，都出現明顯衰退。（資料照，彭博）今年上半年，賓士、BMW、福斯等德國汽車大廠的營收及利潤，都出現明顯衰退。（資料照，彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國賓士汽車執行長康林松（Ola Källenius）近日接受德媒採訪時直言，中國車市有著「達爾文式」（適者生存）的內捲（內耗）競爭，參與的車企多達100餘家，這種降價促銷風氣正在危害所有車企。

據中媒《快科技》報導，今年上半年，賓士、BMW、福斯等德國汽車大廠的營收及利潤，都出現明顯衰退。康林松接受專訪時表示，賓士獲利下滑，與美國對等關稅、中國內捲、電動車轉型期過長有關。

康林松表示，對賓士至關重要的高檔車型領域，中國公眾的消費熱情最近幾年非常有限，加上前述的現象，給賓士在中國車市造成了非常大的競爭壓力，所有的參與者都受到波及。在中國國產電動車大行其道下，目前賓士每月僅在中國市場售出約1000輛電動車，遠低於1年前的銷售量。康林松對此表示，與競爭對手不同的是，賓士不想不惜一切代價搶奪中國市占，因為透過大規模促銷維持高銷售量的定價策略是「錯誤」的。

據中媒報導，競爭激烈之下，賓士的價格體系崩壞了。近期賓士A-Class、賓士C-Class、賓士EQA、賓士EQB等多款車型迎來大降價，甚至官方建議價出現最低相當於5折。其中像是賓士入門的A系列（A-Class）新車，有上海經銷商報出12.56萬人民幣（約新台幣52萬元）的低價，可謂是創下新低。

大降價之下，中國有多家賓士門市撐不住了，包括唐山、東營、洛陽等多地門市突然關閉。賓士官方客服回應稱，部分門市關閉是因為業務調整。今年上半年，賓士交出了一份慘淡的業績。營收年減8.6%，稅後淨利年減55.8%，其中二季稅後淨利更是年減68.7%，中國也成為賓士全球銷量較去年同期跌幅最大的市場。

