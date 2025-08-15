拯救英特爾大兵 分拆、不分拆優缺點1次看

外界對於英特爾是否分拆代工業務及IC設計看法不一。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾面臨營運逆風，外界對於是否分拆代工業務及IC設計看法不一。科技記者祖海爾（Muhammad Zuhair）15日發布評論指出，英特爾若分拆可能會阻礙18A製程（對標台積2奈米），但可以拿到現金流，像AMD那樣專注於IC設計；若不分拆可能因代工業務欠佳，面臨政治風險及股東壓力，而且因為缺乏現金流而裁員，好處則是保持垂直整合，18A良率若提升至70%可與台積競爭。

《Wccftech》記者祖海爾發布評論稱，英特爾並不確定是否應該將其代工部門分拆為一個新的實體，但該公司可以從過去的經驗吸取教訓，特別是來自主要競爭對手 AMD 的經驗。

文章說，當公司分拆部門時，大多數情況下都會歸咎於財務原因，AMD 在 2008 年也面臨類似情況。營運虧損、產品組合銷售低迷及市佔率下滑，迫使AMD決定是否選擇無晶圓廠營運架構。

最終，AMD決定剝離其代工部門，該部門最初名為The Foundry Co.，後來更名格羅方德（GlobalFoundries）。這筆交易是與阿布達比穆巴達拉投資公司達成的，AMD獲得7億美元現金和11億美元的債務減免，以及該公司34%的股份。

透過分拆交易，AMD獲得更高現金流，在選擇代工廠方面不受限制，更重要的是，獲得與英特爾競爭的絕佳機會。但AMD過早剝離其在格羅方德34%的股份，對公司造成數十億美元的損失。因此，AMD 出售其代工部門的決定是否正確，外界看法不一，但英特爾可以參考。

文章指出，英特爾若分拆可能會阻礙18A製程，但可以拿到現金流，像AMD一樣專注於IC設計；若不分拆可能因代工業務欠佳，面臨政治風險及股東壓力，而且可能因為缺乏現金流而裁員，好處則是保持垂直整合，18A良率若提升至70%可與台積競爭，具潛在製造優勢。

