又減稅了！基本生活費估調高3千元 明年報稅適用

2025/08/15 16:53

2025年基本生活費可望調高3千元，明年報稅適用。（資料照）2025年基本生活費可望調高3千元，明年報稅適用。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕明年報稅又有減稅利多！行政院主計總處今公布2024年「家庭收支調查」，每人可支配所得中位數為35萬5617元，因此2025年度每人基本生活費將由21萬元再調高至21.3萬元，調高3千元，明年5月申報今年綜所稅就可以適用，初估逾200萬戶受惠。

根據「納稅者權利保護法」規定，納稅人為維持自己及受扶養親屬基本生活所需的費用不得課稅，而基本生活費依主計總處公布最近1年每人可支配所得中位數60%計算。由於主計總處今公布2024年每人可支配所得中位數35萬5617元，因此2025年度每人基本生活費將調高至21.3萬元，較去年調高3千元。

財政部說明，納稅義務人本人、配偶及受扶養親屬基本生活費總額，超過「免稅額、一般扣除額及儲蓄投資、身心障礙、教育學費、幼兒學前、長期照顧及房租支出特別扣除額」合計數，即為「基本生活費差額」，可自綜合所得總額中減除。

以4口之家為例，若適用基本生活費差額，明年申報綜所稅每人可以多減除3千元，4口之家就可以多減除1.2萬元，若所得及扣除額等不變，按適用綜所稅稅率5%至40%計算，明年報稅將可少繳600元至4800元。

