高通安謀直攻核心 英特爾未來取決18個月救亡圖存

〔編譯魏國金／台北報導〕半導體研究專家舒勞特（Ryan Shrout）投書MarketWatch指出，在英特爾陷入飄搖處境之際，正面臨高通與安謀（Arm）來勢洶洶的夾擊，英特爾現在只有18個月的時間，來決定自己的未來。

舒勞特指出，在英特爾進行痛苦的重組裁員15%、擱置擴廠計劃、急於修補產品瑕疵之際，高通正大舉進軍英特爾的傳統個人電腦領域，並在Windows PC取得顯著進展。

高通執行長阿蒙（Cristiano Amon）指出，歐美約9%售價超過600美元的高階Windows筆電搭載其驍龍處理器，這意謂近10分之1的高階Windows筆電搭載高通而非英特爾的x86架構，幾年前，該比例幾乎掛零。

更令人驚訝的是高通重返資料中心市場。在2018年放棄Centriq伺服器CPU計畫後，高通證實將透過與沙烏地阿拉伯等國家合作開發以AI為主的資料中心，重返該領域。

高通的戰略顯而易見：高通不再滿足於智慧手機的主導地位，正利用其架構與設計襲擊英特爾長期佔據的市場，利用英特爾目前的弱點建立日後可能難以撼動的灘頭陣地。

英特爾另一個同樣嚴重的威脅是安謀。安謀一直就其晶片設計進行漲價協商，漲價幅度高達300%，以期未來10年提高年收入10億美元。安謀從生態系中榨取的每一塊錢都強化與英特爾的競爭力。安謀新Armv9架構的高專利費為安謀生態系提供更多資源，以投資挑戰英特爾的剩餘堡壘。

更令人憂心的是安謀考慮設計自晶片。如果安謀推動該計畫，可能為高效能處理器創造設計參考，在伺服器與高階運算上直接與英特爾競爭。

該轉變將從根本上改變競爭格局。英特爾將不再與個別的安謀授權廠商競爭，其面臨的競爭者是安謀本身，安謀擁有其創建的生態系全部力量，這對英特爾而言是個惡夢，因為整個生態系在對x86架構的攻擊上將更具協調性。

英特爾未來將推出的產品將更比任何時候更加重要，針對筆電的Panther Lake與用於伺服器的Diamond Rapids不僅是新晶片而已，而是生存威脅的解方，必須在未來12至18個月完美上市，若發生任何差池，將使產業加速轉向非x86架構，並可能使英特爾從業界龍頭淪落為日益擁擠領域的普通參與者。

