王文淵交棒！南亞董事長吳嘉昭升任台塑集團行政中心總裁

〔記者歐宇祥／台北報導〕台塑集團今日宣布，台塑行政中心委員、南亞（1303）董事長吳嘉昭升任總裁。「管理中心」主任委員王文淵不再兼任「行政中心」總裁，以落實企業所有權及經營權分治之精神。

台塑集團說明，台塑二位創辦人為達到企業永續發展，在2001年成立企業最高決策單位，由4大公司最高經營主管所組成「行政中心」，以及創辦人未來得以繼續督導企業經營的「管理中心」，在運作5年後2位創辦人在2006年交棒，退居管理中心監督協助，確保企業穩健營運。

而後在2017年，創辦人家族成員王文淵、王瑞華、王文潮及王瑞瑜等4位委員也退出「行政中心」，進入「管理中心」，「行政中心」成員則由台塑、南亞、台化、台塑石化四大公司及河靜鋼鐵公司最高專業經理人組成；王文淵擔任管理中心主委與行政中心總裁。

台塑指出，此一組織架構運作模式迄今達8年，已順利完成傳承接軌的階段性任務，因此「管理中心」主任委員王文淵不再兼任「行政中心」總裁，並由「行政中心」委員、南亞公司董事長吳嘉昭升任總裁，以落實企業所有權及經營權分治之精神。

台塑表示，未來「管理中心」將持續扮演台塑企業傳承2位創辦人督導企業經營及適時提供建言之角色，並與「行政中心」針對全球經濟及產業發展情勢，共同討論企業永續發展的策略、方向及中長期目標，確保企業與時俱進推動升級及轉型，謀致企業永續長青。

