不只櫻桃有甜甜價！美蘋果盛產 水果商喊話搶攻台灣市場

2025/08/15 17:27

外媒指出，2025年美國蘋果產量可望逼近歷史新高。示意圖。（彭博）外媒指出，2025年美國蘋果產量可望逼近歷史新高。示意圖。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼櫻桃之後，美國蘋果是否也會出現甜甜價，消費者很關心。外媒指出，2025年美國蘋果季即將到來，預期產量逼近歷史新高，華盛頓蘋果委員會主席沙德勒（Michael Schadler）表示，這讓人們感到不安，產量增量意味著價格下跌；美國知名水果商說，由於產量增加，海外市場變得很重要，將積極拓展台灣、越南、泰國及日本等亞洲市場。

綜合外媒報導，美國華盛頓州果樹協會近日發布 2025 年新鮮蘋果產量的預測，預計產量為 1.42 億個標準箱（每箱 40 磅，約18公斤），比去年秋季的 1.24 億箱產量顯著增長。

華盛頓蘋果委員會主席沙德勒表示，這讓人們感到不安，產量增加意味著價格下跌，恐阻礙蘋果農獲得未來永續發展所需的回報。

華盛頓州果樹協會主席德瓦尼（Jon DeVaney）也說，儘管華盛頓州今年遭遇旱災，導致部分果園供水不足，但其生長條件良好，果實大小適中，果農預計今年將迎來豐收，品質上乘。

華盛頓州農業部主任桑迪森 （Derek Sandison）強調，今年氣候異常溫暖乾燥，蘋果的生長條件總體依然強勁，預計蘋果將再次迎來豐收，而且品質佳，這證明了果農的專業知識以及華盛頓州蘋果產業的實力。

美媒指出，由於今年美國蘋果可能出現供給過剩跡象，這對果農來說並非好消息。水果商Property Variety Management 副總裁布蘭特（Kevin Brandt）直言，「據我了解，他們預計今年的數量可能會比去年增加 400 萬箱，這對該行業來說可能有點難以承受」。

布蘭特表示，蘋果價格可能會從每磅（1磅為0.45公斤）幾美分到每箱幾美元不等，具體價格仍取決於品種。蘋果產量大增帶來巨大的挑戰，解決方案很明確，就是擴大市場。

多年來，美國人對新鮮蘋果的需求一直下降，布蘭特說，出口變得越來越重要。布蘭特的家族企業 PVM 在全球擁有合作夥伴，最近與 APAL 旗下的Twenty Degrees合作，以拓展公司在亞洲市場的品牌影響力。

根據布蘭特介紹，PVM 的新合作夥伴與 Pink Lady America 合作，現在負責處理美國境外的所有進出口許可證，將積極拓展台灣、泰國、台灣、越南和日本等幾個關鍵市場。

不過，美國對外國進口產品徵收的關稅不斷變化，加劇了國際貿易的波動性，他說，令人悲傷的事實是，如果我們無法改變現狀、無法提高價格，也沒有找到新市場，個體農戶就會破產。

此外，果農還面臨採收工人短缺的挑戰，華盛頓州果樹協會主席德瓦尼指出，蘋果採收期勞動力供應的擔憂及嚴峻的經濟形勢，意味著許多果農在採收期會更加謹慎，因此，最終產量很可能低於預測。

今年夏天，華盛頓頓州Yakima Valley 的櫻桃果農今年也面臨類似問題，因為產量很高，但可用採摘工人卻很少。一些果農反映，今年採收櫻桃的工人比往年大減40%。華盛頓州蘋果收穫期通常始於8月下旬，持續至11月，最終產量將受到未來幾個月天氣、勞動力供應和市場條件變化的影響。

