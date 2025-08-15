晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

中信銀信用卡7月刷出1260億台灣史上新高 全年估破兆

2025/08/15 14:29

中國信託銀行7月信用卡消費金額衝出1260億元的天量，創下臺灣信用卡史上單月最高紀錄。（業者提供）中國信託銀行7月信用卡消費金額衝出1260億元的天量，創下臺灣信用卡史上單月最高紀錄。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕各大發卡行7月最新信用卡業績統計出爐，今年因綜所稅延長申報期1個月至6月底，高達2200億元的信用卡繳稅款至7月才入帳，讓各大發卡行7月的單月刷卡金額都衝出新高，其中信用卡龍頭中國信託銀行，7月信用卡消費金額衝出1260億元的天量，不但創下臺灣信用卡史上單月最高紀錄，1至7月的累計消費金額5130億元，更刷新歷年同期新高。

時序進入2025年下半年，台灣支付市場也面臨最為白熱化的競爭，中信銀已發出通知，下周正式與統一企業集團，攜手推出「中國信託uniopen聯名卡」，預計將迎來一波新的發卡潮。依據前７月的成長趨勢，預估今年中國信託信用卡含簽帳卡，全年消費金額可望突破1兆元，2026年流通卡數有望跨越1000萬卡，不但穩坐信用卡龍頭，更締造台灣支付產業新的里程碑。

信用卡2025年7月業績出爐，信用卡龍頭中國信託銀行，因近2個月積極「清呆卡」，流通卡數由6月的903萬卡，降至7月的899萬卡；有效卡數611萬卡，高於上月的606萬卡，穩坐龍頭寶座；當月簽帳金額因信用卡繳納綜所稅入帳，高達1260億元、較6月的671億元幾近「翻倍」，也高於國泰世華銀行7月的1017億元。

刷卡金額排名第2的國泰世華銀行，7月流通卡數730萬卡、有效卡數513萬卡；雖然台北富邦銀行有富邦銀行有Costco卡的加持，7月流通卡數744萬卡、有效卡數580萬卡，均勝過國泰世華銀行，但刷卡金額卻僅有710億元，仍較6月的510億元多出200億元。

對於7月刷出臺灣信用卡史上單月最高紀錄，中國信託銀行表示，歸因於該行持續開拓業務版圖，積極與產業領導品牌策略結盟，推出多元產品與服務，滿足不同客群的多樣化需求。同時，前瞻布局關鍵場景金融，深入日常生活消費，整合刷卡優惠與創新支付方案，提供客戶最佳的使用體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財