中信銀信用卡7月刷出1260億台灣史上新高 全年估破兆

中國信託銀行7月信用卡消費金額衝出1260億元的天量，創下臺灣信用卡史上單月最高紀錄。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕各大發卡行7月最新信用卡業績統計出爐，今年因綜所稅延長申報期1個月至6月底，高達2200億元的信用卡繳稅款至7月才入帳，讓各大發卡行7月的單月刷卡金額都衝出新高，其中信用卡龍頭中國信託銀行，7月信用卡消費金額衝出1260億元的天量，不但創下臺灣信用卡史上單月最高紀錄，1至7月的累計消費金額5130億元，更刷新歷年同期新高。

時序進入2025年下半年，台灣支付市場也面臨最為白熱化的競爭，中信銀已發出通知，下周正式與統一企業集團，攜手推出「中國信託uniopen聯名卡」，預計將迎來一波新的發卡潮。依據前７月的成長趨勢，預估今年中國信託信用卡含簽帳卡，全年消費金額可望突破1兆元，2026年流通卡數有望跨越1000萬卡，不但穩坐信用卡龍頭，更締造台灣支付產業新的里程碑。

信用卡2025年7月業績出爐，信用卡龍頭中國信託銀行，因近2個月積極「清呆卡」，流通卡數由6月的903萬卡，降至7月的899萬卡；有效卡數611萬卡，高於上月的606萬卡，穩坐龍頭寶座；當月簽帳金額因信用卡繳納綜所稅入帳，高達1260億元、較6月的671億元幾近「翻倍」，也高於國泰世華銀行7月的1017億元。

刷卡金額排名第2的國泰世華銀行，7月流通卡數730萬卡、有效卡數513萬卡；雖然台北富邦銀行有富邦銀行有Costco卡的加持，7月流通卡數744萬卡、有效卡數580萬卡，均勝過國泰世華銀行，但刷卡金額卻僅有710億元，仍較6月的510億元多出200億元。

對於7月刷出臺灣信用卡史上單月最高紀錄，中國信託銀行表示，歸因於該行持續開拓業務版圖，積極與產業領導品牌策略結盟，推出多元產品與服務，滿足不同客群的多樣化需求。同時，前瞻布局關鍵場景金融，深入日常生活消費，整合刷卡優惠與創新支付方案，提供客戶最佳的使用體驗。

