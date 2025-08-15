晴時多雲

上半年上櫃公司獲利王 信驊、鈊象、弘塑排前3

2025/08/15 14:11

上半年上櫃公司以信驊獲利最高，遠超第二名。圖為信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）上半年上櫃公司以信驊獲利最高，遠超第二名。圖為信驊董事長林鴻明。（記者卓怡君攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日公告上櫃公司上半年總體表現。從每股稅後盈餘（EPS）來看，上半年仍以股王信驊（5274）冠絕上櫃公司，上半年EPS為40.11元，其次為鈊象（3293）、EPS為18元，第三名為半導體設備廠弘塑（3131）、EPS為15.79元。

不過，上半年因關稅、匯率等影響，總體經濟環境不確定性高，連帶影響上櫃公司表現，上半年賺逾1個股本的上櫃公司僅有11家，虧損的上櫃公司則有314家、佔總體上櫃公司的38%。

上半年賺逾1個股本的上櫃公司除最賺的前3名外，第4名為旺矽（6223），EPS為14.35元；第5名為印能科技（7734），EPS為14.3元；第6名為新普（6121），EPS為13.39元。

而第7名為精測（6510），EPS為13.32元；第8為寶雅（5904），EPS為12.97元；第9為聖暉*（5536），EPS為12.13元；第10為力旺（3529），EPS為11.54元；第11名則為德麥（1264），EPS為10.28元。

至於上半年虧損最多的上櫃公司則為太陽能導電漿碩禾（3691），上半年每股虧損7.01元，IC設計廠神盾（6462）其次、每股虧損6.47元，其三則為永彰（4523）、每股虧損5.8元。

