告別海砂屋！新北市樹林潭興街自主都更啟動

2025/08/15 14:13

樹林區潭興街原為屋齡30多年的5層樓老舊建物，自2006年被鑑定為海砂屋後，居住安全受威脅。（新北市都更處提供）樹林區潭興街原為屋齡30多年的5層樓老舊建物，自2006年被鑑定為海砂屋後，居住安全受威脅。（新北市都更處提供）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市樹林區潭興街海砂屋都市更新案於15日舉行拆除祈福儀式，宣告海砂屋重建啟動，新北市都市更新處表示，本案為市府專案輔導的自主更新案，過去住戶面臨居住安全風險，如今即將迎來嶄新的家園。

都更處指出，本案位在樹林區大安路上，基地面積為3197.96平方公尺，原為屋齡30多年的5層樓老舊建物，共80戶住家，自2006年被鑑定為海砂屋後，住戶便承受居住安全威脅，為讓社區早日重建，住戶發起以自主更新方式進行，更新會積極整合住戶不同聲音，不斷開會溝通協調，以取得住戶最大共識，於2021年向市府提出都更申請，並在推動辦公室輔導下，加速社區整合及重建流程，終在2023年9月12日核定發布實施。

都更處表示，本案未來將興建3棟地上15層、地下3層的住商混合大樓，總戶數達177戶，並申請都更二箭政策，獲得20%基準容積加給，更新後將回饋公共托老中心，提供周邊社區長者完善的照護服務，讓都更案更具公益性，同時也大幅提升社區的生活機能。

新北市都更處長康佑寧表示，自主都更案展現社區的決心與長期的努力，市府會持續提供協助，讓更多的海砂屋及老舊社區能夠加速重建、更新，提升新北市民的居住品質。

社區15日拆除祈福儀式後，施工團隊將加緊後續工程作業，昔日斑駁的危樓，即將轉身為更加穩固、安全的家園，為樹林區的市容景觀帶來新氣象，也為潭興街的住戶帶來充滿希望的未來。

