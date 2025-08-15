智慧城市成外交新資產 林佳龍：「加值外交」輸出3T品牌

外交部長林佳龍14日出席「2025 智慧城市新經濟力論壇」擔任頒獎人，並針對「永續 × AI 打造幸福智慧城」的主題分享觀點。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍昨（14）日應「財訊」雜誌社長謝金河邀請，出席「2025智慧城市新經濟力論壇」擔任頒獎人，並針對「永續×AI打造幸福智慧城」的主題分享觀點。林佳龍指出，智慧城市的最佳應用場景在地方，而外交正是將地方成功經驗推向國際的重要平台，他並以自身推動智慧城市的經驗，以及外交部在友邦推動「榮邦計畫」，說明台灣如何從「價值外交」邁向「加值外交」，積極將成功經驗分享給全世界。

林佳龍今天在社群分享，謝金河在活動前問他：「外交部與AI智慧城市有什麼關聯？」，他回答，智慧城市最豐富的應用舞台就在地方縣市，而「外交」正是將這些成功經驗輸出到國際的重要推手。林佳龍指出，台灣擁有全球領先的半導體、資通訊與AI硬體製造能力，透過智慧解決方案，不僅改善城市治理、提升生活品質，也在國際上建立值得信賴的形象。

請繼續往下閱讀...

林佳龍也分享推動智慧城市的經驗，在他台中市長任內引入智慧應用概念解決城市治理困難；擔任交通部長時期，則透過智慧物聯網與大數據分析提升運輸效率與安全。林佳龍說，這些經驗都成為他在外交部輸出台灣智慧城市成果的基礎。

此外，林佳龍也說，嘉義馬稠後智慧園區是台灣規模最大的智慧科技產業示範園區，樺康智雲董事長林建志與總經理林建全，結合佳研智聯等公司，運用大數據與AI應用達到雙軸轉型，積極拓展智慧生活版圖。從智慧物聯網到AI虛擬城市，新創公司從大型語言模型（LLM）進化到視覺語言模型（VLM），透過數位孿生技術，用以解決高雄等城市塞車與淹水等問題。

林佳龍回憶，過去前總統蔡英文時期提出「5+2 產業創新計畫」以及亞洲矽谷計畫輸出國外，在他擔任總統府秘書長期間，促成台灣與泰國AMATA合作智慧園區，更率團見證今天得獎的中華電信、華康智雲、帆宣、大肚山產創基金會等企業在當地落地成果，遠通 ETC 和研華科技、台灣世曦等七家公司組成的新雁行聯合艦隊，就是其中的典範案例。

林佳龍強調，總統賴清德上任後推動「五大信賴產業」與「AI新十大建設」，編列千億元預算，加速AI產業化與產業AI化，並打造「AI人工智慧島」。因此，林佳龍認為，結合台灣（Taiwan）值得信賴（Trust）的科技（Technology）優勢，將打造「3T」（Trusted Technology in Taiwan）三合一的優質品牌，向國際輸出智慧城市發展模式及成果。

林佳龍指出，在這樣的政策願景下，外交部正積極推動「榮邦計畫」的八大旗艦計畫項目，並進行「數位」與「淨零」轉型。他舉例，台灣在友邦巴拉圭建置醫療資訊系統（HIS），縮短當地人民就醫等待時間；在史瓦帝尼計畫建立智慧科技園區，複製台灣科學園區成功經驗；與菲律賓合作智慧新農業，提升糧食安全。林佳龍提及，外交部今年也邀請十一位烏克蘭城市首長來台參觀智慧城市展及淨零城市展，企盼協助他們在國家重建中導入台灣的成功經驗。

「台灣的智慧城市經驗，從地方實踐到中央政策」，林佳龍說，匯聚每一位得獎者在推動智慧城市上的傑出貢獻，不僅為台灣科技發展奠下堅實基礎，更成為國家外交最寶貴的資產。林佳龍也期待，未來能攜手從「價值外交」走向「加值外交」，將成功經驗分享給全世界，讓世界看見台灣的科技實力，也讓台灣成為推動全球智慧與永續發展的重要力量。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法