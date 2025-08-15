晴時多雲

17歲賺到第1桶金！網紅開心創業下場曝光

2025/08/15 15:22

網紅17歲賺到第1桶金，隔年開心創業，結果以慘賠收場，如今晉身為潮牌店老闆。（圖為馬來西亞網紅Perry Kuan，擷取自Instagram）網紅17歲賺到第1桶金，隔年開心創業，結果以慘賠收場，如今晉身為潮牌店老闆。（圖為馬來西亞網紅Perry Kuan，擷取自Instagram）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕靠代購，1次就能賺3-4萬元令吉，高峰期可達20萬令吉，順利在17歲就賺第1桶金的馬來西亞網紅Perry Kuan，如今已躋身為1家潮牌店老闆，近期不僅分享了自己第1桶金的經歷，和進軍直播領域時創下的業績紀錄，到現成功創業，還向有意創業的人提供了寶貴建議。

外媒報導，Perry表示，回憶自己第1桶金是在17歲時賺到的，當時開始做代購生意，1次能賺約3-4萬元令吉（約新台幣21.33萬至28.44萬元），在事業上升期時，業績可達15至20萬令吉（約新台幣106.65萬至142.2萬元）。

他進一步指出，在賺到第1桶金後，為了賺更多錢，於是在18歲時，曾衝動投資咖啡廳和馬來服裝行業，最終以失敗收場，並投入了高達6位數的資金。

直到武漢肺炎疫情（MCO）期間，他再度轉戰直播行業，其最高紀錄1場2小時的直播就能賺7萬令吉（約49.77萬元）。

由於自己對創業並未大量功課，最後以失敗收場，但並未讓他徹底放棄創業，尤其是近年來，Pickle Ball（匹克球）在馬來西亞迅速崛起，逐漸成為備受大眾歡迎的潮流運動！而Perry Kuan 不僅本身對匹克球充滿熱情，還頻繁參與各類賽事。

於是自由對Pickle Ball的興趣，加上對該行業做了大量的功課，深入了解行業運作，於是再度萌生創業想法，並在今年開設了屬於自己的Pickle Land，正式進軍運動產業。

自球場開放以來，Perry已陸續舉辦多場比賽與活動，吸引了大批匹克球愛好者前來體驗，並成為社交媒體上的熱門打卡新地標。

最後，他給想成功創業者3個關鍵建議，首先，要對所從事的領域充滿熱情與熱愛，其次，必須清楚瞭解自身的強項與短板，最後，他認為能找到互補彼此短處的合夥人與團隊，才能讓創業之路走得更穩、更遠。

