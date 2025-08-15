晴時多雲

亞馬遜最早的投資人 貝佐斯母親辭世享壽78歲

2025/08/15 14:05

亞馬遜創辦人貝佐斯（中）的母親賈姬．貝佐斯（左）於週四辭世，享年78歲。（法新社資料照）亞馬遜創辦人貝佐斯（中）的母親賈姬．貝佐斯（左）於週四辭世，享年78歲。（法新社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕貝佐斯家庭基金會（Bezos Family Foundation）週四（14日）表示，亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）的母親賈姬．貝佐斯（Jackie Bezos）於週四在邁阿密逝世，享年78歲。

綜合外媒報導，基金會發佈的聲明指出，賈姬於8月14日在邁阿密的家中安詳離世，享年78歲。這是她人生平靜的最終篇章，她教導所有人勇氣、決心、善良以及為他人服務的真正意義。

貝佐斯隨後也在社群媒體證實這一消息，貝佐斯在貼文中寫道，母親離世時，很多愛她的人都陪伴在身邊。貝佐斯也提到，他的母親患有路易氏體失智症，在經過長期抗爭後，仍不敵病魔。

賈姬和丈夫米格爾（Miguel Bezos）是首批投資亞馬遜的人，1995年，他們用兩張總額為24萬5573美元（約新台幣738萬元）的支票，投資了兒子貝佐斯的新創公司。這筆投資以及他們之後購買的亞馬遜股票，讓兩人大賺一筆，據估計，2018年，這對夫妻的財富高達300億美元（約新台幣9025.5億元）。

從2000年開始，這對夫妻就透過貝佐斯家族基金會資助教育計劃，多年來，該基金會一直是最受矚目的慈善機構之一，捐贈了電商巨頭亞馬遜所創造的部份財富。

