高捷苓雅運動園區聯開案北上招商 兩案投資額逾135億

2025/08/15 12:58

高捷O9苓雅運動園區站開發案，副市長林欽榮今率隊北上招商。（捷運局提供）高捷O9苓雅運動園區站開發案，副市長林欽榮今率隊北上招商。（捷運局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄捷運O9苓雅運動園區站聯開案，繼A基地成功招商後，今（15日）於台北舉辦B、C基地招商說明會，吸引近30家投資團隊參加；兩案總投資額逾135億，將打造結合運動、休閒、商業與居住的創意街區。

高捷O9捷運開發區A基地，已在今年4月完成評選；B、C基地則在今年7月底公告招商，B基地面積1436坪，開發量體約1.63萬坪，預估總投資額36.9億；C基地面積3131坪，開發量體約3.62 萬坪，預估總投資額達98.4億元，A、B、C三基地合計可為捷運局創造96億元收益，挹注捷運建設。

高雄市林欽榮今天率捷運局同仁，於台北舉辦B、C基地招商說明會，吸引近30家投資團隊參加。林欽榮表示，高雄近年吸引民間企業投資，去年簽約民間投資公辦都更、BOT、捷運聯合開案件達10案、經財政部認列民間投資金額493億元，榮登去年全國招商王，今年預計再簽約14案，民間投資金額預估突破900億，可望連續兩年蟬聯全國招商王。

O9站旁的中正運動場，有40年歷史，市府於111年進行改造計畫，參考紐約高架公園案例，從原封閉式場所改造成開放式場域，保存部分看台，打造600公尺的環形高架市民散步道，部分看台改造為商店、文創小舖、咖啡酒吧，更名為苓雅運動園區，今年4月完工開放。

捷運局長吳嘉昌指出，為加速該區開發，已將體育場用地變更為捷運開發區，建蔽率及容積率分別為70%、630%，使用項目比照一般商業區，並可比照商業區申請開放空間獎勵20%，投資人可自行規劃商業及居住設施，活絡運動場周邊商業與居住活動。本案預計於今年12月31日截止投標。

