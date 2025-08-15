晴時多雲

不動產貸款集中度將排除都更危老？央行駁斥：純屬臆測

2025/08/15 12:37

都更危老貸款不受央行房市管制影響，至今年6月底已攀升至8014億元。（記者陳梅英攝）都更危老貸款不受央行房市管制影響，至今年6月底已攀升至8014億元。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期房市降溫，市場盛傳中央銀行將在9月理監事會議檢討房市管制措施，討論都更危老貸款排除在不動產貸款集中度計算之外。對此，央行今日嚴正澄清，相關說法純屬臆測，並重申無論是信用管制措施或銀行自主管理，均未限制、也未影響都更危老重建貸款。

央行指出，觀測不動產貸款集中度的目的，是為掌握銀行信用資源配置情況與控管貸款風險。都更危老重建貸款屬中長期貸款，銀行同樣承受房市景氣波動的風險，若將其排除在集中度計算外，雖可使集中度數字下降，但將無法完全反映相關授信風險及信用資源流向不動產市場全貌。

央行並強調，自2020年以來已推出7波選擇性信用管制措施，都更危老重建貸款從未被納入限制範圍。去年8月要求銀行自主管理不動產貸款總量時，也特別指示應優先滿足無自用住宅民眾購屋需求，不得影響推動都更、危老重建、社會住宅等政府政策所需資金。

統計顯示，去年9月以來國銀辦理的都更危老重建貸款年增率均逾20%，至今年6月底為26.73%，遠高於全體銀行建築貸款增幅的2.01%。貸款餘額占建築貸款比重也由去年9月底的19%升至23%。截至今年6月底，都更危老重建貸款餘額達8014億元，較2020年底、實施第一波選擇性信用管制時增加5923億元，並較去年9月底（銀行開始自主管理不動產貸款總量的6700億元，增加1314億元，顯示央行信用管制措施及銀行自主管理均未影響都更危老重建貸款。

