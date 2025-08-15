習近平欽定官方智庫認證 中國債務率超美追日

前身為中國社科院金融實驗室的國家金融與發展實驗室（NIFD），是習近平主政後成立的深改委在2015年欽定為官方唯一金融專業智庫。（美聯社資料照）

〔記者高嘉和/綜合報導〕中共總書記、中國國家主席習近平2012年上任後，陸續新設了中央財經領導小組、中央全面深化改革委員會（深改委），架空原屬於國務院總理李克強主導的經濟大權；由深改委在2015年欽定為官方唯一金融專業智庫的「國家金融與發展實驗室（NIFD）」，最新一份季報探討中國的「宏觀槓桿率」，等同認證了中國整體債務率不僅超過美國、且加速趕日本。

前身為中國社科院金融實驗室的國家金融與發展實驗室（NIFD），是習近平主政後成立的深改委在2015年欽定為官方唯一金融專業智庫。

請繼續往下閱讀...

NIFD最新一份「宏觀槓桿率」報告指出，2025年第2季度中國宏觀槓桿率首度突破300%（僅計算政府顯性負債、還不包括地方城投債等隱性負債）；原因是「名義經濟增長創近2年新低，宏觀槓桿率『被動』上升」；且「自2020年第1季度宏觀槓桿率首次超過250%，經歷12個季度達到275%以上，此後由於名義GDP增速下降快於實體經濟債務增速，僅用9個季度就快速突破300%」。

報告還分析第2季居民部門槓桿率季減0.4%、非金融企業槓桿率季增0.3%，政府部門槓桿率則季增2%的幅度最大；也間接證實了「民間動能沒了、習近平只能靠政府舉債來刷GDP數據」。

報告還建議，「政府部門應該繼續加槓桿『投資於人』，即中央財政可增發國債，擴大財政支出規模，在養老、托育、教育、醫療、保障性住房等民生領域加大投入，並引導財政補貼從耐用品消費向服務消費傾斜，釋放居民消費潛力。

但中國最近在雅魯藏布江下游的水電工程動工，這項耗資1700億美元（約新台幣5兆元）計畫完工後，將成為全球最大水力發電設施；也就是習近平依然寧可舉債投入大型基建、也不願意「投資於人」。

而根據BIS等不同機構推算，美國負債結構多元，且分散於政府債務與企業、家庭債務，推算約260%；日本因龐大政府債務，推估數字近400%，但大部分國內持有，風險相對可控；中國總體負債中的非金融企業債務占比最高，地方也遠超中央政府，反映中國看似中央政府債務壓力最輕、實則是整體債務率已超過美國、甚至加速追趕日本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法