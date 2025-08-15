晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

習近平欽定官方智庫認證 中國債務率超美追日

2025/08/15 12:01

前身為中國社科院金融實驗室的國家金融與發展實驗室（NIFD），是習近平主政後成立的深改委在2015年欽定為官方唯一金融專業智庫。（美聯社資料照）前身為中國社科院金融實驗室的國家金融與發展實驗室（NIFD），是習近平主政後成立的深改委在2015年欽定為官方唯一金融專業智庫。（美聯社資料照）

〔記者高嘉和/綜合報導〕中共總書記、中國國家主席習近平2012年上任後，陸續新設了中央財經領導小組、中央全面深化改革委員會（深改委），架空原屬於國務院總理李克強主導的經濟大權；由深改委在2015年欽定為官方唯一金融專業智庫的「國家金融與發展實驗室（NIFD）」，最新一份季報探討中國的「宏觀槓桿率」，等同認證了中國整體債務率不僅超過美國、且加速趕日本。

前身為中國社科院金融實驗室的國家金融與發展實驗室（NIFD），是習近平主政後成立的深改委在2015年欽定為官方唯一金融專業智庫。

NIFD最新一份「宏觀槓桿率」報告指出，2025年第2季度中國宏觀槓桿率首度突破300%（僅計算政府顯性負債、還不包括地方城投債等隱性負債）；原因是「名義經濟增長創近2年新低，宏觀槓桿率『被動』上升」；且「自2020年第1季度宏觀槓桿率首次超過250%，經歷12個季度達到275%以上，此後由於名義GDP增速下降快於實體經濟債務增速，僅用9個季度就快速突破300%」。

報告還分析第2季居民部門槓桿率季減0.4%、非金融企業槓桿率季增0.3%，政府部門槓桿率則季增2%的幅度最大；也間接證實了「民間動能沒了、習近平只能靠政府舉債來刷GDP數據」。

報告還建議，「政府部門應該繼續加槓桿『投資於人』，即中央財政可增發國債，擴大財政支出規模，在養老、托育、教育、醫療、保障性住房等民生領域加大投入，並引導財政補貼從耐用品消費向服務消費傾斜，釋放居民消費潛力。

但中國最近在雅魯藏布江下游的水電工程動工，這項耗資1700億美元（約新台幣5兆元）計畫完工後，將成為全球最大水力發電設施；也就是習近平依然寧可舉債投入大型基建、也不願意「投資於人」。

而根據BIS等不同機構推算，美國負債結構多元，且分散於政府債務與企業、家庭債務，推算約260%；日本因龐大政府債務，推估數字近400%，但大部分國內持有，風險相對可控；中國總體負債中的非金融企業債務占比最高，地方也遠超中央政府，反映中國看似中央政府債務壓力最輕、實則是整體債務率已超過美國、甚至加速追趕日本。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財