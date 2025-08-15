焦點股》鴻海：法說優於預期 鴻家軍歡呼勁揚

鴻海今日盤中一度站上208元，創近9個月波段高點。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）昨日法說會樂觀看待後續營運展望，帶動鴻家軍今日股價表現歡聲雷動；法人認為，管理層釋出的看法優於市場預期，成為今日爆量上漲的主因之一。鴻海盤中一度站上208元，創近9個月波段高點，截至上午11時13分暫報205元，漲幅2.76%，成交量10萬7503張。

鴻家軍當中，自動化設備供應商陽程（3498）同一時間暫報漲停價47.85元；連接線廠廣宇（2328）同一時間股價暫報45.85元，上漲3.97%；PCB供應商臻鼎-KY（4958）暫報158元，上漲2.26%；機殼廠鴻準（2354）暫報72.3元，上漲0.56%。

請繼續往下閱讀...

鴻海昨日在法說會中指出，大型雲端服務廠商持續擴大資本支出，各國主權AI專案也陸續啟動，公司正積極擴建產能。AI伺服器是集團今年主要成長動能，此產品第2季營收年增逾60%，第3季可望年增170%，其中機櫃出貨季增將達3倍，全年相關營收將突破兆元規模，預期AI伺服器市占率將持續提升。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法