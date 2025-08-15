晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》鴻海：法說優於預期 鴻家軍歡呼勁揚

2025/08/15 11:32

鴻海今日盤中一度站上208元，創近9個月波段高點。（資料照）鴻海今日盤中一度站上208元，創近9個月波段高點。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）昨日法說會樂觀看待後續營運展望，帶動鴻家軍今日股價表現歡聲雷動；法人認為，管理層釋出的看法優於市場預期，成為今日爆量上漲的主因之一。鴻海盤中一度站上208元，創近9個月波段高點，截至上午11時13分暫報205元，漲幅2.76%，成交量10萬7503張。

鴻家軍當中，自動化設備供應商陽程（3498）同一時間暫報漲停價47.85元；連接線廠廣宇（2328）同一時間股價暫報45.85元，上漲3.97%；PCB供應商臻鼎-KY（4958）暫報158元，上漲2.26%；機殼廠鴻準（2354）暫報72.3元，上漲0.56%。

鴻海昨日在法說會中指出，大型雲端服務廠商持續擴大資本支出，各國主權AI專案也陸續啟動，公司正積極擴建產能。AI伺服器是集團今年主要成長動能，此產品第2季營收年增逾60%，第3季可望年增170%，其中機櫃出貨季增將達3倍，全年相關營收將突破兆元規模，預期AI伺服器市占率將持續提升。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財