半導體罩陰霾？陸行之提6大原因 台積電、英特爾入列

〔財經頻道／綜合報導〕繼示警應用材料、台灣CoWoS等半導體設備大廠今年第4季至明年第1季，恐出現砍單潮，然在應用材料直接在第3季下修營收指引，知名半導體分析師陸行之，今（15）日在臉書列出6大觀察因素，包括台積電因232條款未定採煞車，及英特爾舉棋不定，皆為半導體前景埋下陰霾。

陸行之指出，Tokyo Electron 東京威力科創大幅下修4Q25-1Q26營收近36%，當時我們曾預警應用材料，其他半導體設備廠及台灣 CoWoS設備大廠會不會在 4Q25-1Q26 也會看到砍單？

結果應用材料很乾脆，不想等到4Q25，提早來個3Q25營收指引下修，盤後下跌明顯超過10%，應用材料預期3Q25營收62-72億美元，季減1-15%，低於市場預期近8個百分點，年比也從2季度的年增8%，變成3季度的年減5%，公司說是因為中國客戶在消化產能，還有就是先進製程客戶（大概率在講台積電及英特爾），因為市場集中度高及量產時程的原因，造成下單非線形成長。

不管理由是什麼，台積電今年資本開支年增超過30%達400億美元，明年不會少到哪裡去，之前又加碼美國資本開支到1650億美元，但應用材料及TEL在2025年都只有不到5%的營收年增，這多少跟中國客戶砍單有關係，另陸行之也列出6大觀察因原：

中國客戶消化龐大成熟製程產能同步國產替代，調整2H25美日大廠半導體設備訂單？

2. 神山（台積電）因美國關稅，232條款不確定性，入股解救Intel等不確定性，採煞車停一下？

3. 車用/工業用產能利用率復甦緩慢？

4. 存儲記憶體資本開支2H25季增趨緩？

5. 還是因為進口關稅提高造成電子產品售價提高，再造成美國半導體需求轉弱嗎？

6. 阿斗（英特爾）舉棋不定，資本開支不定，一下子要放棄14A，一下子要分割晶圓代工，一下子要美國政府入股（盤前加盤後漲了近10%）？

