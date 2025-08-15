晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

半導體罩陰霾？陸行之提6大原因 台積電、英特爾入列

2025/08/15 12:21

半導體罩陰霾？陸行之提6大原因，台積電、英特爾入列。（資料照）半導體罩陰霾？陸行之提6大原因，台積電、英特爾入列。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕繼示警應用材料、台灣CoWoS等半導體設備大廠今年第4季至明年第1季，恐出現砍單潮，然在應用材料直接在第3季下修營收指引，知名半導體分析師陸行之，今（15）日在臉書列出6大觀察因素，包括台積電因232條款未定採煞車，及英特爾舉棋不定，皆為半導體前景埋下陰霾。

陸行之指出，Tokyo Electron 東京威力科創大幅下修4Q25-1Q26營收近36%，當時我們曾預警應用材料，其他半導體設備廠及台灣 CoWoS設備大廠會不會在 4Q25-1Q26 也會看到砍單？

結果應用材料很乾脆，不想等到4Q25，提早來個3Q25營收指引下修，盤後下跌明顯超過10%，應用材料預期3Q25營收62-72億美元，季減1-15%，低於市場預期近8個百分點，年比也從2季度的年增8%，變成3季度的年減5%，公司說是因為中國客戶在消化產能，還有就是先進製程客戶（大概率在講台積電及英特爾），因為市場集中度高及量產時程的原因，造成下單非線形成長。

不管理由是什麼，台積電今年資本開支年增超過30%達400億美元，明年不會少到哪裡去，之前又加碼美國資本開支到1650億美元，但應用材料及TEL在2025年都只有不到5%的營收年增，這多少跟中國客戶砍單有關係，另陸行之也列出6大觀察因原：

中國客戶消化龐大成熟製程產能同步國產替代，調整2H25美日大廠半導體設備訂單？

2. 神山（台積電）因美國關稅，232條款不確定性，入股解救Intel等不確定性，採煞車停一下？

3. 車用/工業用產能利用率復甦緩慢？

4. 存儲記憶體資本開支2H25季增趨緩？

5. 還是因為進口關稅提高造成電子產品售價提高，再造成美國半導體需求轉弱嗎？

6. 阿斗（英特爾）舉棋不定，資本開支不定，一下子要放棄14A，一下子要分割晶圓代工，一下子要美國政府入股（盤前加盤後漲了近10%）？

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財