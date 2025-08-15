美PPI高於預期、美元走強 新台幣再度貶破30元關卡 創近3個月新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國7月生產者物價指數（PPI）漲幅超過市場預期，美元反彈走強，新台幣兌美元匯率今早盤再度跌破30元整數關卡，最低觸及30.064元，創下5月26日以來近三個月新低。

雖然該數據未動搖市場對聯準會9月降息的預期，但明顯削弱美國財長貝森特日前喊話「降息兩碼」的影響力。美元指數重回98上方，日圓兌美元匯率也貶回147。

匯銀人士指出，近期美元走勢隨美國經濟數據起伏。PPI高於預期通常意味企業成本壓力增加，可能進一步推升消費者物價指數（CPI）。在美國對等關稅陸續實施下，通膨壓力仍難消退，也可能影響聯準會的貨幣政策路徑。

而今晚將公布的美國零售銷售數據，預料將再次牽動金融市場走勢。此外，美俄兩國元首即將舉行會談，市場亦高度關注其可能影響。

新台幣今日開盤即貶破30元，以30.02元開出、貶值3.2分，盤中最低來到30.064元，隨後在30.04元附近震盪。主要亞幣同步走弱，離岸人民幣在前一日一度升破7.17兌1美元後，今早又回落至7.18附近。

