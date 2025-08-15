晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

美PPI高於預期、美元走強 新台幣再度貶破30元關卡

2025/08/15 11:20

美PPI高於預期、美元走強 新台幣再度貶破30元關卡 創近3個月新低（記者陳梅英攝）美PPI高於預期、美元走強 新台幣再度貶破30元關卡 創近3個月新低（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國7月生產者物價指數（PPI）漲幅超過市場預期，美元反彈走強，新台幣兌美元匯率今早盤再度跌破30元整數關卡，最低觸及30.064元，創下5月26日以來近三個月新低。

雖然該數據未動搖市場對聯準會9月降息的預期，但明顯削弱美國財長貝森特日前喊話「降息兩碼」的影響力。美元指數重回98上方，日圓兌美元匯率也貶回147。

匯銀人士指出，近期美元走勢隨美國經濟數據起伏。PPI高於預期通常意味企業成本壓力增加，可能進一步推升消費者物價指數（CPI）。在美國對等關稅陸續實施下，通膨壓力仍難消退，也可能影響聯準會的貨幣政策路徑。

而今晚將公布的美國零售銷售數據，預料將再次牽動金融市場走勢。此外，美俄兩國元首即將舉行會談，市場亦高度關注其可能影響。

新台幣今日開盤即貶破30元，以30.02元開出、貶值3.2分，盤中最低來到30.064元，隨後在30.04元附近震盪。主要亞幣同步走弱，離岸人民幣在前一日一度升破7.17兌1美元後，今早又回落至7.18附近。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財