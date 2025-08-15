晴時多雲

全台首檔股債平衡型ETF登場 凱基00980T掛牌

2025/08/15 11:16

全台第一檔股債平衡型ETF今日上櫃掛牌。圖右三為櫃買中心董事長簡立忠、右三為凱基投信董事長丁紹曾。（記者歐宇祥攝）全台第一檔股債平衡型ETF今日上櫃掛牌。圖右三為櫃買中心董事長簡立忠、右三為凱基投信董事長丁紹曾。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕今日凱基投信發行的全台第一檔股債平衡型ETF「平衡凱基美國TOP」（00980T）上櫃掛牌。櫃買中心董事長簡立忠指出，平衡型ETF適合退休族、長期型投資人等追求穩定獲利的族群，未來投資人將有更多元投資選擇、也為台灣ETF市場注入新動能。

櫃買近期持續推進主動式、多資產型ETF掛牌。簡立忠也指出，主要是因為政策轉向開放，櫃買積極籌劃創新商品，對應國內投資人對資產配置、風險分散之需求，並將國際優良商品引入台灣。很快也將有主動式ETF掛牌，業者也持續推動平衡型ETF商品。

凱基投信說明，「平衡凱基美國TOP」是以7比3的固定比例投資美國股票與債券，其中股票追蹤美國納斯達克交易所市值排名領先的前10大個股，債券則為距到期日3年至7年美國中天期政府公債。

凱基投信董事長丁紹曾指出，因納斯達克指數的前10大個股變化快速，00980T有2關鍵機制，包含「每月股債再平衡」，每月以7比3的比例再平衡、形成買低賣高的機制，以及「每季股票換股」，意即每一季股票持股也會再平衡，藉此捕捉成長具爆發力的成長股。

簡立忠也指出，目前上櫃ETF的掛牌檔數已達104檔、資產規模2.7兆元，且產品類別持續多元化，包含美股、債券、日股、外幣加掛、主動式ETF等等，將會持續創新與推進，以打造台灣成為亞洲資產管理中心。

