現省近3萬元！他給ChatGPT「7個指令」結果買到超便宜機票

2025/08/15 14:43

出遊大家都希望買到便宜的機票，理財網紅近期建議，可以給給ChatGPT「7個指令」，找出超便宜機票。（彭博）出遊大家都希望買到便宜的機票，理財網紅近期建議，可以給給ChatGPT「7個指令」，找出超便宜機票。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在機票價格高昂的情況下，該如何購買才能最划算？美國一名理財網紅奧帕拉（Casper Opala）近期就分享了他買到便宜機票的方法，他在Facebook上貼文透露，他給ChatGPT「7個指令」，後來訂到了一張要價只要92美元（約新台幣 2788元）的機票，而該航班原價為1050美元（約新台幣3.18萬元）。他表示，關鍵在於ChatGPT能挖出「Google 忽略的資訊」。

《每日郵報》報導，奧帕拉在社群媒體上以「Casper Capital」為名，擁有超過 800 萬名追隨者，他經常分享省錢技巧，特別是有關機票與旅遊的省錢方法。奧帕拉把ChatGPT形容為「你的新旅行社」，並公開了確保降低機票成本的7個步驟指令，還說自己非常信服這方法，因此每次旅行都會用它。

奧帕拉舉例，若你想找一個月後的航班，他建議在 ChatGPT 輸入指令：「找出下個月從 『城市A』飛往『城市B』的最便宜方式，包含隱藏航線加替代機場。」，再來詢問「有哪些廉價航空飛這條航線，但沒列在 Google Flights 或 Skyscanner 上？」

第3步是詢問「建議可降低價格的中途轉機城市，即使需要分成兩段訂票。」第4步則是要求ChatGPT尋找出「錯誤票價、限時搶購或異常便宜的航班」，再來就要求ChatGPT比較「所有平台的這趟航班，目前哪裡最便宜？」

奧帕拉還會加入監控功能，像是第6步的「監控這條航線4天，如果票價低於 95 美元就提醒我。」最後一步則是「訂兩張單程票會比來回票便宜嗎？請幫我比較。」

奧帕拉聲稱，他用這種方法訂機票屢屢成功，因此呼籲旅客：「忘掉忠誠計畫，也別再盲猜票價。ChatGPT 是你的新旅行社，而且永遠不會休息。」

