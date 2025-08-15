晴時多雲

焦點股》聖暉 *︰7月獲利年增逾8倍 股價跳空漲停

2025/08/15 10:02

無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）總經理賴銘崑（中），右為朋億*總經理馬蔚（右）與銳澤總經理周谷樺（左）。（公司提供）無塵室整合工程大廠聖暉*（5536）總經理賴銘崑（中），右為朋億*總經理馬蔚（右）與銳澤總經理周谷樺（左）。（公司提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕無塵室暨機電工程大廠聖暉*（5536）公告7月自結稅後淨利達3.98億元，年增逾8倍之多，每股稅後盈餘3.21元。在獲利大增的利多題材激勵下，今股價跳空漲停達686元，一舉上漲62元，截至9點25分，成交量486張，漲停委買張數551張。

聖暉*8月4日股價為480元，在外資及法人連日買超帶動下，8月13日漲達638元，7個交易日漲幅超過3成，因股價漲幅達公布注意交易資訊標準，昨公告7月自結獲利，單月稅後淨利達3.98億元，年增846.18%，每股稅後盈餘3.21元，去年同期僅0.34元。聖暉*上半年稅後淨利15億元，年增21％，每股稅後盈餘達12.13元。

聖暉*今年受惠半導體、PCB、電子零組件等客戶積極建置新廠，加上集團專案管理施作效率提升，以增加急單承接與施作，帶動今年在台灣與東南亞地區營收大幅成長。展望第三季，聖暉*持正向樂觀看法，看好AI應用熱潮，推升半導體、PCB、雲端服務供應商（CSP）等大廠加碼投資計畫，有助接單表現。

