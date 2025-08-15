焦點股》智伸科︰不甩Q2虧損 股價強漲

汽車零組件廠智伸科（4551）第2季認列匯損近4億元，導致每股虧損0.78元，上半年每股稅後盈餘1.48元，不過今天開盤股價逆勢衝上漲停178元（智伸科提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件廠智伸科（4551）第2季認列匯損近4億元，導致每股虧損0.78元，上半年每股稅後盈餘1.48元，不過今天開盤股價逆勢衝上漲停178元，截至9:35分，股價暫報172.5元，漲幅逾6%，成交量逾3500張。

智伸科表示，若排除未實現匯兌損失影響，第2季每股稅後盈餘達2.93元。

智伸科7月合併營收6.7億元、月增16.7%、年減11.8%，1至7月合併營收為45.05億元，較去年同期增加5.96％。

智伸科表示，7月營收較6月成長主要來自於AI伺服器高速運算市場，對於次世代散熱模組金屬關鍵零組件的出貨量較上月成長396％。

智伸科製造的次世代散熱模組金屬關鍵零組件已成功取得指標級運用國際AI晶片所開發的AI伺服器大廠的採用認證，本月開始大量出貨爬坡，助力智伸科在傳統汽車產業暑休淡季間仍有良好的業績展現。

為擴大短鏈佈局，智伸科董事會也決議投資500萬美元，在越南設新廠，鎖定生產AI伺服器關鍵零組件、醫療等，預計2026年第一季起逐步加入量產，對該公司未來整體營運帶來正面挹注。

