AI教父警告：AI恐消滅人類 「母性」能解決問題

2025/08/15 10:25

AI教父辛頓警告AI摧毀人類，而「母性」預計將能夠解決問題。（路透資料照）AI教父辛頓警告AI摧毀人類，而「母性」預計將能夠解決問題。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有「人工智慧（AI）教父」之稱的諾貝爾物理學獎得主辛頓（Geoffrey Hinton）近日警告，AI可能會摧毀人類，並指出，在AI模型中建立「母性本能」預計將能夠解決問題。

《CNN》報導，辛頓曾預估，AI消滅人類的可能性為10％到20％，近日出席於阿拉斯加舉行的產業活動Ai4時，辛頓進一步對科技公司如何確保在「順從的」AI系統中保持「主導地位」持懷疑態度。辛頓直言，這行不通，AI比人類聰明多了，他們有各種方法來解決問題。

辛頓警告，未來AI系統可能像成年人用糖果賄賂3歲小孩一樣輕易控制人類。今年已經出現一些AI系統為實現目標不惜欺騙、詐欺和竊取的例子，例如，為了避免被取代，1個AI模型試圖透過在電子郵件發現的外遇事件勒索1名工程師。

辛頓並不打算強迫AI屈服於人類，而是提出一個解決方案，辛頓認為可以在AI模型中建立「母性本能」，這樣即使AI技術變得比人類更強大，他們仍然會真正的關心人類。

辛頓提到，如果AI系統夠聰明，很快就會發展出兩個子目標，一個是生存，另一個是獲得更多的控制權。我們有充分的理由相信，任何一種AI都會努力生存下去。這也是為什麼培養AI對人的同情心是如此重要，母親有照顧嬰兒的本能和社會壓力。

針對要如何從技術上實現這一點，辛頓坦言他還不清楚，但強調，相關人員對此進行研究相當重要。這是唯一的好結果，如果他不養育人類，就會取代人類。這些超級智慧、充滿愛心的AI母親大多都不想擺脫母性本能。

辛頓以在神經網路領域的開創性工作文明，這位現代的AI榮景鋪平了道路。2023年，辛頓從Google辭職，並開始公開批評AI的危險性。被問到如果知道AI會發展得這麼快，會在職涯中做哪些不同的事情時，辛頓表示，後悔自己只專注於讓AI發揮作用，希望自己當時也考慮過安全問題。

