黃金挑戰3500美元新高？金價下跌後 資深分析師全說了

週四（14日）黃金價格下跌。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國7月生產者物價指數（PPI）比預期火熱，加上上週初領失業救濟金人數下滑，推高美元和美債殖利率，削弱市場對聯準會（Fed）降息的巨大押注，週四（14日）黃金價格下跌，資深分析師認為，黃金漲勢應還會持續，預測黃金將在今年年底，和明年年初再次測試每盎司3500美元的歷史紀錄。

黃金現貨價下跌0.5%，報每盎司3337.21美元；紐約12月黃金期貨下跌0.7%，報每盎司3383.20美元。

請繼續往下閱讀...

《路透》報導，根據美國勞工部，7月PPI年增3.3%，高於市場預估的2.5%增幅。上週初領失業救濟金人數為22.4萬人，低於市場預估的22.8萬人。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）說：「黃金下跌，因為美國的PPI增幅比預期高，可能打擊降息預期，因為這可能導致7月核心個人消費物價指數 （PCE）也上揚，進而使Fed對降息謹慎。」

他說：「整體而言，這並未改變我們對黃金的多頭看法，因為Fed最終仍需選擇要打擊通膨還是支撐經濟。」交易員如今認為，Fed比較有可能在9月降息1碼，10月再另降1碼。。

CRU資深貴金屬分析師Kiril Kirilenko說：「我們不認為黃金漲勢已經停止，只是在整理，多頭正在等待新的觸媒。降息可能是帶動漲勢的那個觸發因素。」

他預測，黃金將在今年年底和明年年初再次測試每盎司3500美元的歷史紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法