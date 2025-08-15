晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

黃金挑戰3500美元新高？金價下跌後 資深分析師全說了

2025/08/15 08:43

週四（14日）黃金價格下跌。（路透資料照）週四（14日）黃金價格下跌。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國7月生產者物價指數（PPI）比預期火熱，加上上週初領失業救濟金人數下滑，推高美元和美債殖利率，削弱市場對聯準會（Fed）降息的巨大押注，週四（14日）黃金價格下跌，資深分析師認為，黃金漲勢應還會持續，預測黃金將在今年年底，和明年年初再次測試每盎司3500美元的歷史紀錄。

黃金現貨價下跌0.5%，報每盎司3337.21美元；紐約12月黃金期貨下跌0.7%，報每盎司3383.20美元。

《路透》報導，根據美國勞工部，7月PPI年增3.3%，高於市場預估的2.5%增幅。上週初領失業救濟金人數為22.4萬人，低於市場預估的22.8萬人。

丹麥盛寶銀行（Saxo Bank）分析師奧勒漢森（Ole Hansen）說：「黃金下跌，因為美國的PPI增幅比預期高，可能打擊降息預期，因為這可能導致7月核心個人消費物價指數 （PCE）也上揚，進而使Fed對降息謹慎。」

他說：「整體而言，這並未改變我們對黃金的多頭看法，因為Fed最終仍需選擇要打擊通膨還是支撐經濟。」交易員如今認為，Fed比較有可能在9月降息1碼，10月再另降1碼。。

CRU資深貴金屬分析師Kiril Kirilenko說：「我們不認為黃金漲勢已經停止，只是在整理，多頭正在等待新的觸媒。降息可能是帶動漲勢的那個觸發因素。」

他預測，黃金將在今年年底和明年年初再次測試每盎司3500美元的歷史紀錄。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財