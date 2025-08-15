晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

經濟寒冬倒數計時？專家揭3大因素使美國正走向「通縮衝擊」

2025/08/15 11:06

經濟學家羅森伯格發出警示，認為美國經濟正走向「通縮衝擊」。示意圖。（法新社）經濟學家羅森伯格發出警示，認為美國經濟正走向「通縮衝擊」。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕雖然「通膨減緩」通常是受到消費者歡迎的消息，但「通貨緊縮」則可能代表經濟正出現更嚴重的問題。羅森伯格研究公司（Rosenberg Research）創始人羅森伯格（David Rosenberg）認為，美國可能正面臨通貨緊縮危機，點出川普關稅政策、移民管制和人口老化這3大因素，將讓美國經濟走向「通縮衝擊」（Deflationary shock），重演日本和中國長期經濟停滯的狀況。

羅森伯格在週三（13日）的一份報告中寫道：「我們現在正面臨一場通縮衝擊，令人驚訝的是，所有的債券空頭、通膨恐懼者，以及聯準會政策鷹派，竟仍依照舊規則操作，忽略了這個長期結構性轉變。」

雖然消費者可能對物價下降感到振奮，但對政策制定者來說，通縮通常被認為比高通膨更難解決。這也是為什麼像日本和中國這些曾經面臨通縮危機的國家，之後經濟會長期陷入疲弱成長的原因之一。羅森伯格稱，美國可能也面臨類似命運，並認為美國正「跟隨這兩個國家的腳步」，點出美國走向通縮時代有3個原因。

關稅實際上可能帶來通縮

經濟學家普遍認為關稅會推升通膨，因為企業可以透過提高消費者價格來轉嫁關稅成本。但關稅也有通縮面向，羅森伯格點出，比較高的物價會讓消費者減少支出，當需求相對供給下降時，可能拉低物價。

已有跡象顯示消費者開始勒緊褲帶。數據顯示，雖然美國7月通膨升至 2.7%，但零售銷售相當疲軟，6 月僅成長 0.6%，5 月則萎縮 0.9%，7月僅預計成長0.5%。羅森伯格說：「畢竟GDP本質上就是消費支出。」他指的是美國GDP增長約有3分之2來自消費支出。

川普的移民政策可能衝擊經濟成長

川普的移民政策可能會讓美國人支出放緩的狀況更加嚴重。羅森伯格表示，移民減少可能導致消費支出下降，進而降低物價，抑制經濟成長。他指出，美國的移民流量已開始下降，5月新入境簽證暴跌20.5%。而大部分在美國的移民年齡介於35至54歲，正是消費支出通常達到生命周期高峰的年齡區間。

羅森伯格在報告指出：「總體而言，貿易戰造成的需求破壞，加上因移民消費者群體減少導致的未來支出放緩，應會降低通膨。」

人口老化拖累支出

上述因素還會因為美國人口快速老化、出生率下降而被放大。根據美國人口普查局最新預測，到2050年時，65歲及以上人口將激增至8200萬，比2022年增加47%。人口老化可能影響經濟成長，因為年長者傾向儲蓄多於消費。根據羅森伯格的分析，一個人在35歲時的消費可能性為0.94，到65歲時約降至0.67。

他表示：「在如此高度槓桿化的經濟體中發生這種情況，只會在不久的將來加劇通縮趨勢。」

值得注意的是，羅森伯格在華爾街以反向操作聞名，他近年來對美國經濟多次作出悲觀預測。今年稍早，他仍認為美國正走向衰退，並推測經濟衰退可能最快於仲夏出現。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財