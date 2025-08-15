經濟寒冬倒數計時？專家揭3大因素使美國正走向「通縮衝擊」

經濟學家羅森伯格發出警示，認為美國經濟正走向「通縮衝擊」。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕雖然「通膨減緩」通常是受到消費者歡迎的消息，但「通貨緊縮」則可能代表經濟正出現更嚴重的問題。羅森伯格研究公司（Rosenberg Research）創始人羅森伯格（David Rosenberg）認為，美國可能正面臨通貨緊縮危機，點出川普關稅政策、移民管制和人口老化這3大因素，將讓美國經濟走向「通縮衝擊」（Deflationary shock），重演日本和中國長期經濟停滯的狀況。

羅森伯格在週三（13日）的一份報告中寫道：「我們現在正面臨一場通縮衝擊，令人驚訝的是，所有的債券空頭、通膨恐懼者，以及聯準會政策鷹派，竟仍依照舊規則操作，忽略了這個長期結構性轉變。」

雖然消費者可能對物價下降感到振奮，但對政策制定者來說，通縮通常被認為比高通膨更難解決。這也是為什麼像日本和中國這些曾經面臨通縮危機的國家，之後經濟會長期陷入疲弱成長的原因之一。羅森伯格稱，美國可能也面臨類似命運，並認為美國正「跟隨這兩個國家的腳步」，點出美國走向通縮時代有3個原因。

關稅實際上可能帶來通縮

經濟學家普遍認為關稅會推升通膨，因為企業可以透過提高消費者價格來轉嫁關稅成本。但關稅也有通縮面向，羅森伯格點出，比較高的物價會讓消費者減少支出，當需求相對供給下降時，可能拉低物價。

已有跡象顯示消費者開始勒緊褲帶。數據顯示，雖然美國7月通膨升至 2.7%，但零售銷售相當疲軟，6 月僅成長 0.6%，5 月則萎縮 0.9%，7月僅預計成長0.5%。羅森伯格說：「畢竟GDP本質上就是消費支出。」他指的是美國GDP增長約有3分之2來自消費支出。

川普的移民政策可能衝擊經濟成長

川普的移民政策可能會讓美國人支出放緩的狀況更加嚴重。羅森伯格表示，移民減少可能導致消費支出下降，進而降低物價，抑制經濟成長。他指出，美國的移民流量已開始下降，5月新入境簽證暴跌20.5%。而大部分在美國的移民年齡介於35至54歲，正是消費支出通常達到生命周期高峰的年齡區間。

羅森伯格在報告指出：「總體而言，貿易戰造成的需求破壞，加上因移民消費者群體減少導致的未來支出放緩，應會降低通膨。」

人口老化拖累支出

上述因素還會因為美國人口快速老化、出生率下降而被放大。根據美國人口普查局最新預測，到2050年時，65歲及以上人口將激增至8200萬，比2022年增加47%。人口老化可能影響經濟成長，因為年長者傾向儲蓄多於消費。根據羅森伯格的分析，一個人在35歲時的消費可能性為0.94，到65歲時約降至0.67。

他表示：「在如此高度槓桿化的經濟體中發生這種情況，只會在不久的將來加劇通縮趨勢。」

值得注意的是，羅森伯格在華爾街以反向操作聞名，他近年來對美國經濟多次作出悲觀預測。今年稍早，他仍認為美國正走向衰退，並推測經濟衰退可能最快於仲夏出現。

