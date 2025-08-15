晴時多雲

比黃金現貨好賺！神秘大戶重押EQX期貨 3天爆賺近9200萬

2025/08/15 11:24

神秘大戶重押EQX黃金期貨，3天爆賺近9200萬。（美聯社資料照）神秘大戶重押EQX黃金期貨，3天爆賺近9200萬。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受益於金價飆升及產量增加，加拿大礦商Equinox Gold（EQX）第2季財報亮眼，然在財報公佈前，1名神祕大戶週二（12日）重押180萬美元（約新台幣5409萬元）購買約600萬股EQX看漲期權，隨著週四EQX股價飆漲15.14%，創2022年來之最，神秘大戶在短短3天，帳面大賺306萬美元（約新台幣9195億元）。

EQX週三公佈亮眼的財報，公司非GAAP（公認會計原則）每股盈餘為0.11美元，優於預期0.09美元，而營收達到4.786億美元（約新台幣143.81億元），年增長77.7%，也超出了分析師的預測。此外，公司在該季度共生產了21萬9122盎司黃金，其中來自尼加拉瓜及Pan Mine的貢獻達7萬2823盎司。

彭博報導，1名投資人在週二中午購買了6萬份（價值約600萬股EQX）10月 7.50美元的看漲期權，交易價格為每股0.30美元，總溢價為180萬美元，市場參與者指出，投資者正在購買這些合約。

然而受惠於EQX股價週四飆漲15.14%，期權也跟著漲至0.81美元，而神祕投資者的合約漲幅達170%，帳面價值來到486萬美元（約新台幣1.46億元），換言之，在短短3天內，若合約尚未賣出，其帳面已大賺306萬美元。

