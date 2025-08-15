晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

監控員工！路透：滙豐銀倫敦新大樓攝影機安裝爆增4倍

2025/08/15 08:37

加強監控員工，滙豐銀倫敦新大樓攝影機安裝爆增4倍。（業者提供，資料照）加強監控員工，滙豐銀倫敦新大樓攝影機安裝爆增4倍。（業者提供，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為加強對員工和建築物的監控，路透報導，滙豐銀行倫敦新大樓預計安裝約1754台監控器，約是目前倫敦金絲雀碼頭的全球總部安裝數的4倍。

滙豐銀行的內部文件顯示，該公司計劃在全球範圍內增加攝影機和生物識別通道，加強對員工和建築物的監控。

據路透社看到的滙豐銀行安保團隊2025年5月的內部報告顯示，作為其「全球安全戰略」的一部分，該銀行計劃將其位於倫敦金融城的新大樓的攝影機數量增加4倍，新大樓的面積約為其位於金絲雀碼頭現有辦公室的一半。

據介紹，新的倫敦大樓預計將安裝約1754台監控器，而目前位於倫敦金絲雀碼頭的全球總部安裝的攝影機約為444 台。

它還計劃將進入新大樓的生物辨識讀取器數量從350個增加到779 個。

根據這項首次報導的計劃，進入滙豐銀行的頂級建築（包括英國和美國的建築）應基於生物特徵驗證，包括全手識別。

簡報顯示，存取也可以是“數位化的”，員工可以使用自己的手機登入。

滙豐銀行是歐洲資產規模最大的銀行，在全球擁有超過21萬名員工，其中英國有超過3.1萬名員工。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財