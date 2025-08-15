監控員工！路透：滙豐銀倫敦新大樓攝影機安裝爆增4倍

加強監控員工，滙豐銀倫敦新大樓攝影機安裝爆增4倍。（業者提供，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為加強對員工和建築物的監控，路透報導，滙豐銀行倫敦新大樓預計安裝約1754台監控器，約是目前倫敦金絲雀碼頭的全球總部安裝數的4倍。

滙豐銀行的內部文件顯示，該公司計劃在全球範圍內增加攝影機和生物識別通道，加強對員工和建築物的監控。

據路透社看到的滙豐銀行安保團隊2025年5月的內部報告顯示，作為其「全球安全戰略」的一部分，該銀行計劃將其位於倫敦金融城的新大樓的攝影機數量增加4倍，新大樓的面積約為其位於金絲雀碼頭現有辦公室的一半。

據介紹，新的倫敦大樓預計將安裝約1754台監控器，而目前位於倫敦金絲雀碼頭的全球總部安裝的攝影機約為444 台。

它還計劃將進入新大樓的生物辨識讀取器數量從350個增加到779 個。

根據這項首次報導的計劃，進入滙豐銀行的頂級建築（包括英國和美國的建築）應基於生物特徵驗證，包括全手識別。

簡報顯示，存取也可以是“數位化的”，員工可以使用自己的手機登入。

滙豐銀行是歐洲資產規模最大的銀行，在全球擁有超過21萬名員工，其中英國有超過3.1萬名員工。

