還要加？美財長貝森特：雙普會若失敗 將升高印度2級關稅

雙普會若失敗，印度恐面臨美國更高關稅。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕英國廣播公司（BBC）14日報導，美國財政部長貝森特警告，美國可能調升對印課徵的二級關稅（secondary tariffs），而該決定將取決於美國總統川普與俄國總統普廷，15日在阿拉斯加針對烏俄戰爭的談判結果。

貝森特13日在彭博電視訪問中說，「我們已對採購俄國石油的印度課徵二級關稅，我可以預見，如果事情進展不順利，那麼制裁或二級關稅可能升高」。

請繼續往下閱讀...

本月初，川普在印度的25%對等關稅上追加25%關稅，以懲罰其向俄羅斯購買石油與武器。2024年俄國石油佔印度原油進口35%至40%之間，從2021年的3%急遽上升。

美國一直努力調停烏克蘭與俄羅斯間的停火協議，川普13日警告莫斯科，如果不同意和平協議，將招致「嚴重後果」。

貝森特說，「川普總統正與普廷會面，而歐洲卻在一旁嘮叨他該做什麼、怎麼做，歐洲應該加入我們這些制裁，歐洲必須願意實施這些二級制裁」。

印度與美國之間的貿易談判已進行數月，並預定本月25日重啟談判，屆時美國談判官員將赴印度。不過專家說，印度拒絕降低農產品與乳製品關稅，已是談判的一大阻礙。

川普對印度課徵的50%關稅預定本月27日生效，一些專家說，此舉形同兩國之間的貿易禁運，印度將成為美國關稅最高的亞洲貿易夥伴，預料將重創印度的紡織、珠寶等出口導向產業，拖累印度經濟成長0.5個百分點。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法