通膨浪潮將席捲？美PPI月增0.9％ 創2022以來最大漲幅

美國7月PPI高於預期。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕美國勞工部統計局14日公佈，7月批發價格漲幅高於預期，顯示通膨仍是美國經濟的一大威脅。

數據顯示，衡量最終需求商品與服務價格的生產者物價指數（PPI）月增0.9%，高於道瓊預期的0.2%增幅，創2022年6月以來最大月增幅度。

排除食品與能源價格的核心PPI月增0.9%，高於預期的0.3%增幅。排除食品、能源與貿易服務，該指數上升0.6%，為2022年以來最大增幅。

7月PPI年增3.3%，為2月以來最大年增幅度，並遠高於聯準會的2%通膨目標。

服務是推動PPI上升的主因，7月上漲1.1%，創2022年3月以來最大增幅。貿易服務上漲2%，為美國總統川普持續推動關稅政策所致。

CalBay投資首席市場策略師傑拉寧（Clark Geranen）指出，「PPI高於預期，而CPI相對疲軟，顯示企業正承擔多數關稅成本，而非將成本轉嫁消費者，企業或許很快會開始改變此方式，將這些成本轉嫁消費者」。

本週二公佈的CPI年增2.7%，低於預期，月增0.2%，符合預期，但低於前一月的0.3%增幅。

Northlight資產管理投資長扎卡雷利（Chris Zaccarelli）也指出，「PPI大幅上升顯示即使消費者尚未感受到通膨，但通膨也正席捲整個經濟；鑑於CPI數據如此溫和，這是最不受歡迎的意外，並可能削弱『保證』下月降息的部份樂觀情緒」。

