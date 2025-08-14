憂關稅導致停滯性通膨 兩Fed官員對降息持觀望

對於9月是否降息，部份聯準會官員呼籲保持耐心。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕雖然市場認為聯準會9月降息幾無懸念，但芝加哥聯邦儲備銀行總裁古爾斯比（Austan Goolsbee）與亞特蘭大聯邦儲備銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）13日皆表示，他們傾向更明確了解關稅對通膨的影響後，再決定是否降息。

古爾斯比指出，對於關稅引發的通膨是否持久，以及通膨與就業走勢是否仍朝聯準會的2％與就業最大化目標發展，他仍在觀望。

他在伊利諾州的一場活動上說，「如果你看到因為關稅，物價開始走高、就業開始下滑，就我的觀點，這是停滯性通膨衝擊，這使聯準會的雙重使命同時失落，亦是聯準會面臨的最糟處境，因為要做什麼沒有明確解答」。

他警告，如果像最新核心消費者物價指數（CPI）的數據越來越多，顯示商品與服務價格節節上漲，將令人憂心。他說，「服務價格並非與關稅相關」；「人人都希望這只是暫時現象，但如果連續幾個月的各項數據皆反映關稅通膨的影響沒有維持在適當範圍內，將令人擔憂」。

美國7月核心通膨年增3.1％、月增0.3％，為6個月來最高點。

波斯提克在阿拉巴馬州的一場餐會上表示，7月失業率4.2％，仍維持在歷史低點，顯示風險平衡仍向通膨傾斜，換言之，基於通膨高於聯準會的2％目標，以及關稅衝擊尚不確定，聯準會應維持觀望態度。

他說，「對於今年剩下的時間，我仍預期降息1次。這也是基於勞動市場維持穩健的觀點，如果就業大幅疲軟，風險的平衡將大有不同，適當的途徑也會有所不同」。

美國7月就業報告出乎意料的疲軟，前兩月數據也大幅下修，使聯準會決策者之間對於9月會議是否須降息的看法加劇分歧。

堪薩斯城聯邦儲備銀行總裁史密德（Jeff Schmid）表示，他希望利率維持在限制性區間。里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴金（Tom Barkin）說，他對於聯準會應更加關注抑制通膨或提振就業，仍不確定。

舊金山聯邦儲備銀行總裁達利（Mary Daly）與明尼亞波利斯聯邦儲備銀行總裁卡希卡里（Neel Kashkari）對降息態度開放。聯準會理事華勒（Christopher Waller）與鮑曼（Michelle Bowman）則已在7月會議上，以憂心勞動市場為由，表態支持降息。

