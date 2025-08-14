晴時多雲

財經 > 國際財經

港口尚未賣成 長和因合併虧損利潤暴跌92％

2025/08/14 21:25

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，香港首富李嘉誠的企業集團長江和記實業公司今年上半年利潤暴跌92%，因其英國電信部門與Vodafone集團合併，導致一次性非現金損失。

長和14日公布，今年上半年收益總額年增3%至2407億港元（9212億台幣），純利為8.52億港元（32.6億台幣），年減92%，主因在於英國電信業務與Vodafone英國合併，產生一次性非現金虧損109.22億港元（418億台幣）。

報導說，這創下2015年該集團重組成為長江和記實業以來，利潤最大跌幅紀錄，該集團主席目前為李嘉誠之子李澤鉅。

長和集團也面臨地緣政治挑戰，其錯失在7月底獨家談判期限前，將43座港口，包括兩座位於戰略要地巴拿馬運河，出售美國資產管理巨頭貝萊德為首財團的交易機會。

長和指出，在北京對該交易將該案視為將航運與貿易利益讓渡給美國，並表達強烈不滿後，或許將邀請來自中國的主要戰略投資人加入買方財團。中國國有的中遠海運集團正尋求以擁有該財團否決權為條件，加入該財團。

長和集團在14日的財報中並未提及港口交易。如果相關交易完成，該集團料將取得逾190億美元的現金（5700億台幣）。

李澤鉅表示，「地緣政治的不確定性可能仍居高不下；此下半年全球經濟前景仍面臨不確定性與不可預測性，影響大宗商品價格、利率與匯率，以及消費者與企業信心的貿易、財政和貨幣政策議題持續未解」。

