台灣高資產族群創新高 保誠人壽攜手渣打推外幣壽險搶市

保誠人壽與渣打銀行進行策略聯盟，打造「保誠人壽榮享富貴外幣終身壽險」（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕今年6月底，我國富豪管理資產規模快速反彈，「億級」高資產客戶數已經突破1萬5千人、歷來首見。為了搶攻高資產族群商機，保誠人壽與渣打銀行2大機構進行策略聯盟，打造「保誠人壽榮享富貴外幣終身壽險（定期給付型）」，藉由英式分紅潛在紅利滾存至保額的特色，提供長期穩健的家庭保障，同時兼顧高資產族群在資產傳承的需求。

金管會銀行局表示，全球金融環境變動，影響資金流向與資產配置，臺灣近幾年累積的專業人才、經由管理財富的能力技術與新商品設計能力的提升及法規的鬆綁，銀行提供之財富管理商品已大幅滿足國人財富管理需求，所以AUM得以持續成長。

請繼續往下閱讀...

其中，根據統計，若以管理資產規模（AUM）來看，今年6月底正式邁入1兆6233億元大關，較去年同期成長38.96%。為推動台灣成為亞洲級金融聚落，金管會推出「打造亞洲資產管理中心政策」，力求將台灣發展為高資產人士金融服務的重要樞紐，也凸顯高資產族群財富管理業務的需求強勁。

對此，保誠人壽說明，「榮享富貴外幣終身壽險」採躉繳，繳費一次即可獲得終身保障，涵蓋身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金及祝壽保險金，讓肩負家庭重責的高資產族群可獲得全面保障。另外，保單紅利分配達90%，高於主管機關所規定最低70%之規範，使保單紅利滾存為保額的機制，更能貼近消費者的保障需求與規劃彈性，而此商品之「長青額外分紅保額」。

若以保單假設中分紅、即假設投資報酬率5.5%為例，在「長青額外分紅保額」的機制下，保單屆滿第五年起保額即額外增加5萬8268美元，當年度末之保障即增至22萬1383美元。若程先生在保險年齡89歲時身故，保單將給付78萬8646美元之身故保險金予保險受益人，讓愛與財富穩健傳承給家人。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法