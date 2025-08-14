韌性條例增200億 經部擬拉高設備補助、加碼利息補貼

行政院今日通過「韌性特別條例」修正草案，增編200億元，經濟部表示，200億元額度將視關稅底定情況調配。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕為擴大支持各產業需求，行政院今日通過「韌性特別條例」修正草案，增編200億元，預留以確保產業穩定所需。經濟部表示，200億元額度將視關稅底定情況調配，研擬方向包括加碼利息補貼並拉長補貼時間、設備汰換補助4成升至5成、拉高海外參展補助等。

韌性特別條例修正草案整體經費上限由5450億元提高至5900億元，規劃第一階段先編列5700億元特別預算，後續200億元額度將保留彈性，視各產業需求編列。

經濟部表示，在特別預算通過前，將先以「移緩濟急」方式，給予產業必要支持，以解決資金周轉困境、提升技術能量並加強海外市場布局，並將持續透過諮詢專線、網頁專區及產業說明會等，讓更多業者瞭解並加以申請應用。

因應美國關稅衝擊，經濟部已啟動4項因應美國關稅新政支持措施，自8月7日起全面受理申請，具體措施包括低利貸款、匯率避險、研發補助、技術升級、海外拓銷等。

四項支持措施的重點如下：

1、金融支持：「中小微企業多元發展貸款」加碼針對中小微企業提供最高3500萬元貸款額度、利率上限 2.22%，其中貸款金額在250萬元以內者利率減碼1.5%、期間最長6個月，貸款100萬元以內者保證成數一律為10成。

2、「外銷貸款優惠保證」加碼：，中小微企業每家可申請最高6000萬元保證額度、保證成數最高9.5成、全額減免保證手續費最長2年，非中小微企業則提供每家1億元保證額度、保證成數8至9成，以減輕企業財務負擔。

3、研發轉型補助：提供研發創新及設備汰舊換新補助，個案補助（僅中小企業可申請）每家最高500萬元，產業聯盟最高4000萬元，補助範疇包括雙軸轉型、技術加值、跨域整合及行銷協助等，以開發更精密及更高規格產品或技術，並拓展海外市場，政府補助款不超過總經費50%，其中全新設備購置費最高可編列總經費的40%，可購買所需研發、檢測及生產相關全新設備，以提升技術能量。

4、爭取海外訂單：提供受美國關稅政策直接或間接影響的廠商補助，單一企業補助每家最高500萬元，2家以上聯合申請補助最高2000萬元，補助標的包含於海外新設展示中心、服務（維修）中心及發貨倉庫等實體據點，或新增代理商、經銷商等契約，協助企業布局全球，爭取訂單。

此外，經濟部結合中小企業信用保證基金及公民營銀行，推出「協助中小企業取得避險額度信用保證措施」。針對申辦外銷貸款且有預售遠期外匯避險需求的中小企業，額外提供最高6000萬元避險交易保證額度，保證成數一律10成，並全面免收保證手續費；合作銀行亦不加收手續費及保證金，並提供優惠匯率，以低門檻、低成本、低風險方式協助中小企業進行匯率避險，減輕財務負擔，並避免外銷利潤遭匯率波動侵蝕。

經濟部提供免付費諮詢專線 0800-280-280， 並設立網頁專區提供美國關稅新政、產業總體影響評估及支持措施等最新訊息供業者查詢運用。

