國巨公開收購芝浦案邁入新階段 8/19芝浦參訪國巨高雄廠

2025/08/14 20:28

國巨公開收購芝浦案邁入新階段，8/19芝浦參訪國巨高雄廠。（資料照）國巨公開收購芝浦案邁入新階段，8/19芝浦參訪國巨高雄廠。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕被動元件大廠國巨（2327）於今年5 月9日正式對日商芝浦電子發動公開收購，國巨今（14）日宣布，第一場的互訪工廠於8月19日展開，芝浦管理團隊將參訪國巨高雄廠，同時，9月4日國巨則回訪芝浦位於泰國的製造基地。

芝浦電子為全球知名的負溫度係數（NTC，negative temperature coefficient）熱敏電阻製造商，具備堅強的技術實力，國巨指出，繼7月於台北全球總部舉行為期兩天雙方高階管理團隊的會議後，與芝浦電子的關係進入工廠互訪新階段。

首場交流預定於8月19日展開，芝浦電子管理團隊將參訪國巨位於高雄的積層陶瓷電容（MLCC）與電阻製造基地，除展示國巨的高階產品技術能力以及自動化實力外，國巨也期盼雙方團隊能進行深入交流，以促進更高層次的營運洞察與策略對齊。

在高雄參訪後，國巨也將於9月4日回訪芝浦電子位於泰國的製造基地，了解對方營運模式。國巨指出，期待此次合作交流，並持續致力於建立以透明溝通、專業共享與相互尊重為基礎的長期合作關係。

