全球鋼鐵行情向上 中鋼9月盤價每噸漲500到600元

中鋼9月盤價開漲。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）盤價終於開漲！受到中國減產帶動亞洲鋼價上漲、煤鐵礦等原物料價格行情也走揚，且美國對等關稅政策逐步明朗，貿易不確定性緩解，中鋼9月盤價產品適度調漲，每噸漲 500-600元不等。

原物料與國際鋼價行情呈現上升，中鋼說明，鐵礦砂價格突破每公噸100美元，煉焦煤價格則上升至每公噸180美元以上。

請繼續往下閱讀...

美國熱軋流通行情持穩在每公噸950美元；歐洲鋼廠在暑休過後需求增溫，熱軋報價調漲每公噸20歐元；中國推動｢反內卷｣政策並落實環保限產，社會庫存處於低位，帶動流通行情上漲，寶鋼9月平板類產品以每公噸上漲200到300人民幣開出，越南台塑河靜熱軋新盤每公噸調漲11美元，國際鋼價有望進入上升通道。

中鋼指出，美國對等關稅政策逐步明朗，貿易不確定性緩解，市場預期聯準會今年底前再度降息，有利大宗商品市場穩定復甦。但下游加工出口產業仍面臨關稅及匯率壓力，經營環境仍有諸多挑戰。

中鋼為順應國際鋼市行情並兼顧客戶接單競爭力，針對9月份月盤產品適度調漲，對下游不同產業給予多元支持方案，盼與業者共體時艱，渡過難關。

中鋼9月盤價全面小漲，包括熱軋鋼板、鋼捲（一般料）、熱軋鋼捲（軋延料）、冷軋鋼捲（一般料）每噸均漲600元；電鍍鋅鋼捲（抗指紋、建材）熱浸鍍鋅鋼捲（建材、烤漆料）、熱浸鍍鋅鋼捲（家電、電腦、其他料）、電磁鋼捲（中低規、高規）每噸均漲500元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法