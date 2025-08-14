金管會擴大微型保險保護傘 46.8萬新住民適用

「微型保險」推動目的在於使經濟弱勢、或特定身分族群每年能以負擔得起的保費。圖為金管會主委彭金隆。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今（14）日宣布，為持續推廣微型保險，發揮微型保險填補政府社會保險，或社會救助機制不足保障缺口之目的，修正「保險業辦理微型保險應注意事項」，只要符合新住民基本法規定者，約46.8萬人，自即日生效。

金管會表示，「微型保險」推動目的在於使經濟弱勢、或特定身分族群每年能以負擔得起的保費，享有基本保險保障，並鼓勵保險業者善盡社會責任，讓社會上各階層皆能享有保險所提供之保障，進而達成「普惠金融」之政策目標。

請繼續往下閱讀...

本次修正「應注意事項」，增加「符合新住民基本法第2條第1項第1款規定者及其家庭成員」為承保對象，除可擴大微型保險保護傘範圍外，並可普及新住民與其家庭成員之基本保險保障。

根據保險局統計，截至今年6月底為止，共計有193.9萬人曾投保過「微型保險」，目前有效人數為70.1萬人，總保費收入為6048萬元。至於目前開辦「微型保險」的業者，有15家為壽險、13家產險，從2009年開辦至今，已經理賠5.7億元。

金管會指出，此次修正重點是擴大微型保險的承保對象，增列符合新住民基本法相關規定者，包括自己以及家庭成員，都能使用「微型保險」。

保險局副局長蔡火炎表示，為了要擴大微型保險的「保護傘」，這一次擴大把新住民納入保障範圍，就是因為婚姻關係而成為新住民的族群，這次特別用身分別的方式加進來，讓社會上各階層都能夠享有保險所提供的保障，達成普惠金融的政策目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法