「屈公病」疫情延燒 這11家海外突發疾病險可獲保障

〔記者李靚慧／台北報導〕近期海外「屈公病」疫情延燒，疾管署日前更公布今年首例自中國移入的病例，因「屈公病」屬於第2類法定傳染病，主要為境外移入，若國人赴海外旅遊不慎染病需就醫，必須投保的海外突發疾病包含「法定傳染病」，相關的醫療支出才可獲得理賠。下半年新光產險、第一保、泰安產險、國泰產險等業者，推出包含法定傳染病的海外突發疾病保單，使得目前提供海外突發疾病保障的產、壽險公司已達11家。

產險業者指出，自防疫保單之亂後，各家業者就將「法定傳染病」列為海外突發疾病除外不保項目，隨著疫情趨緩，再加上今年2月藝人大S赴日旅遊染流感驟逝，引發國人對海外突發疾病保障範圍的重視，愈來愈多產壽險業者，重新推出包含「法定傳染病」的海外突發疾病保單。

國泰產險今日宣布，即日起海外旅行平安險的「海外突發疾病醫療保險」保障升級，民眾投保時，若希望涵蓋法定傳染病保障，建議選擇「海外突發疾病醫療保險」（乙型），就可為海外突發疾病風險提供實質支援。

其他業者方面，包括富邦產險7月中宣布全面升級旅遊平安保險保障內容，將「法定傳染病」納入旅平險保障範圍，同時與國際SOS緊急救援服務機構合作，擴大新增「日本地區醫療費用代墊服務」；新光產險也推出「國外旅遊綜合保險」，保額升級至100萬且海外突發疾病含傳染病；第一保、泰安產險也在近期推出新海外旅綜險商品，附加的海外突發疾病（乙型）保單，將含括法定傳染病。

泰安產險「樂暢遊」專案，提供外旅平險最高保額達1200萬元，針對海外意外傷害事故提供醫療單據實支實付的醫療補償，國人最重視的「海外突發疾病」則提供最高180萬元保障，並特別將「法定傳染病」納入補償範圍。

統計目前提供涵蓋法定傳染病保障的產壽險公司已達10家，包括安達產險、臺灣產險、旺旺友聯產險、華南產險、南山產險、新光產險、富邦產險、第一保、泰安產險、國泰產險等10家，以及南山人壽。

產險業者指出，若是投保上述保險業者的海外旅綜險商品，不幸在海外旅遊期間遭傳染「屈公病」，必須在海外發病、就醫，才可持醫療收據、診斷證明回台申請理賠，因「屈公病」有潛伏期，若在海外遭傳染回台才發病，因保障期間已結束，無法獲得理賠。

