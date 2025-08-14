經濟部：82.5％輸美工業產品享最惠國待遇「零關稅」

經濟部指出，我國銷美逾8成工業產品MFN稅率是零。（彭博檔案照）

〔記者廖家寧／台北報導〕針對外界混淆的MFN（最惠國待遇，Most Favoured Nation）與對等關稅疊加狀況。經濟部指出，我國輸美農工產品的既有平均MFN稅率是3.3%，工業產品既有平均稅率是3.1%，我國銷美逾8成工業產品是0關稅。

針對MFN關稅，經濟部次長何晉滄指出，MFN關稅稅率是美國除對其有簽FTA的國家以外，全球都適用的關稅稅率，並非只針對台灣。

何晉滄指出，我國輸美農工產品的既有平均MFN稅率是3.3%，工業產品既有平均稅率是3.1%。工業產品輸美既有關稅較低者多是5%以下，已涵蓋銷美94.6%的進口值，其中82.5％是零關稅。

至於25％以上較高稅率的貨品，何晉滄指出，占我國出口額比例小於0.02%，主要是樣衣（成衣服飾）、陶瓷玻璃等。

經濟部強調，針對MFN加對等關稅後稅率較高，或是與競爭對手相較後產生劣勢的產業，給予特別支持。

