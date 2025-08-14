對等關稅影響 申請延分期繳稅近萬件、金額逾340億

財政部表示，截至7月底止，已核准延期或分期繳稅共9197件、金額340.28億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕為協助受美國關稅政策影響的納稅義務人辦理延期或分期繳納稅捐，減輕其資金壓力，並加速稅捐稽徵機關審核作業流程，財政部4月17日發布「稅捐稽徵機關受理納稅義務人因美國對等關稅政策影響申請延期或分期繳納稅捐審核原則」，督促稅捐稽徵機關秉持從速、從寬、從簡原則受理申請。根據統計，截至7月底止，已核准延期或分期繳稅共9197件、金額340.28億元。

財政部說明，根據上述審核原則，納稅義務人若經中央目的事業主管機關因應美國關稅政策提供相關協助措施、營利事業收入減少或個人被減薪、非自願離職、工作日減少或其他情形，不能於規定繳納期間1次繳清稅捐者，得於規定繳納期限內申請免加計利息延期或分期繳納，不受應納稅額金額多寡限制，延期最長1年，分期最長可達3年（36期），以協助企業及民眾度過難關。

財政部說明，延分期繳稅適用稅目包括所得稅、營業稅、貨物稅、菸酒稅、特種貨物及勞務稅、房屋稅、地價稅、使用牌照稅等8大稅目。根據統計，截至7月31日止，各稅捐稽徵機關核准延期或分期繳稅共9197件，金額約340.28億元，其中延期案件1210件、金額約32.31億元；分期案件7987件、金額約307.97億元。

財政部表示，為減輕企業及民眾受美國關稅影響衍生的資金壓力，使其有充裕資金因應衝擊，將持續提供免加計利息延期或分期繳納稅捐協助措施。相關資訊已登載於網站，稅捐稽徵機關也設有專人洽詢窗口，民眾及企業可多加利用。

